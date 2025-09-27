Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T095543_737_cdb2775777
Escena

Selena Gomez y Benny Blanco celebran cena de ensayo

La era oficial de la boda de Selena Gomez y Benny Blanco comenzó con una cena de ensayo este viernes y continuará con la ceremonia programada para hoy

  • 27
  • Septiembre
    2025

Selena Gomez inicia oficialmente una nueva etapa en su vida junto a Benny Blanco, con el inicio de las celebraciones de su boda este fin de semana en California.

El festejo, que se desarrolla en Montecito bajo estrictas medidas de seguridad y gran discreción, comenzó con una cena de ensayo este viernes y continuará con la ceremonia programada para hoy.

Aunque los detalles sobre las ubicaciones se mantienen en secreto, la lista de invitados incluye a figuras de primer nivel como Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short y Ashley Park, compañeros de reparto de Gomez en "Only Murders In The Building".

La planeación del evento está a cargo de la reconocida organizadora Mindy Weiss, responsable de enlaces y celebraciones de celebridades como Kim Kardashian y Justin Bieber.

Swift, quien además será una de las protagonistas del fin de semana, optó por alojarse en una casa privada cercana en lugar de un hotel, reforzando así su seguridad.

La cantante llegó a California rodeada de paraguas que impidieron a los paparazzi captar imágenes claras, aunque su equipo fue visto cargando una misteriosa caja blanca, posiblemente un regalo personal para los novios.

G1znpcwWkAAHKtr.jfif

Entre las damas de honor de Gómez estarán sus amigas de toda la vida, con quienes recientemente celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas.

Se espera que más de 170 invitados asistan al evento, aunque la ausencia de Travis Kelce, prometido de Swift, parece casi segura debido al partido de los Kansas City Chiefs este domingo.

G124WHEXsAAir3v.jfif

La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024 tras un año y medio de relación, ha mantenido la discreción en torno a los detalles de su historia de amor, aunque ambos aseguran que desde el inicio supieron que estaban destinados a casarse.

El enlace promete ser una de las bodas más espectaculares del año en Hollywood, marcada por la mezcla de lujo, discreción y el sello personal de los novios.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

escena_jlo_affleck_2acd9a1f05
JLo asegura que su divorcio con Ben Affleck fue 'lo mejor'
escena_bad_bunny_a412d34701
Bad Bunny encabezará el show del Super Bowl LX
escena_tina_turner_fe633e6128
La 'Reina del Rock', Tina Turner ya tiene su estatua en Tenessee
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5_c614e6040b
La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo
AP_25271834257952_9b02a0aa60
Europa gana la Copa Ryder y reafirma su dominio sobre EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad
×