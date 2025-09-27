Selena Gomez y Benny Blanco celebran cena de ensayo

Selena Gomez inicia oficialmente una nueva etapa en su vida junto a Benny Blanco, con el inicio de las celebraciones de su boda este fin de semana en California.

El festejo, que se desarrolla en Montecito bajo estrictas medidas de seguridad y gran discreción, comenzó con una cena de ensayo este viernes y continuará con la ceremonia programada para hoy.

Aunque los detalles sobre las ubicaciones se mantienen en secreto, la lista de invitados incluye a figuras de primer nivel como Taylor Swift, Paris Hilton, Martin Short y Ashley Park, compañeros de reparto de Gomez en "Only Murders In The Building".

La planeación del evento está a cargo de la reconocida organizadora Mindy Weiss, responsable de enlaces y celebraciones de celebridades como Kim Kardashian y Justin Bieber.

Swift, quien además será una de las protagonistas del fin de semana, optó por alojarse en una casa privada cercana en lugar de un hotel, reforzando así su seguridad.

La cantante llegó a California rodeada de paraguas que impidieron a los paparazzi captar imágenes claras, aunque su equipo fue visto cargando una misteriosa caja blanca, posiblemente un regalo personal para los novios.

Entre las damas de honor de Gómez estarán sus amigas de toda la vida, con quienes recientemente celebró su despedida de soltera en Cabo San Lucas.

Se espera que más de 170 invitados asistan al evento, aunque la ausencia de Travis Kelce, prometido de Swift, parece casi segura debido al partido de los Kansas City Chiefs este domingo.

La pareja, que se comprometió en diciembre de 2024 tras un año y medio de relación, ha mantenido la discreción en torno a los detalles de su historia de amor, aunque ambos aseguran que desde el inicio supieron que estaban destinados a casarse.

El enlace promete ser una de las bodas más espectaculares del año en Hollywood, marcada por la mezcla de lujo, discreción y el sello personal de los novios.

Comentarios