Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_31_382def5c50
Escena

Selena Gómez y Benny Blanco se casan en California

La cantante y actriz Selena Gómez y el productor Benny Blanco se casaron hoy, consolidando con su matrimonio la relación que iniciaron hace dos años

  • 27
  • Septiembre
    2025

La cantante y actriz estadounidense Selena Gómez y el productor y compositor musical Benny Blanco se dieron hoy el "sí, quiero", consolidando con su matrimonio la relación que comenzaron hace dos años.

Gómez, de 33 años, y Blanco, de 37, dieron a conocer la buena noticia a sus seguidores con una serie de fotos en Instagram, que la muestra en su vestido de novia ceñido a la cintura y cuello halter con detalles florales, y a él en su chaqueta y lazo (pajarita) oscuro y camisa blanca, ambos de Ralph Lauren, de acuerdo con People.

1759025784448.jpeg

La serie de fotos les muestra felices, tomados de la mano, su ramo de flores, mientras que en otra ella le arregla el lazo y le da un beso, todas en el amplio patio de una residencia.

Según la revista, la intérprete tuvo su despedida de soltera en Cabo San Lucas (México), al parecer el 23 de septiembre, cuando fue vista con sus amigas bailando y tomando el sol en un yate, mientras que Blanco celebró la suya en Las Vegas (EUA).

1759025774328.jpeg

Gómez ya había adelantado a sus admiradores lo de su boda, posterior a su fiesta, con fotos en que mostraba su despedida de soltera, así como de su atuendo nupcial, incluyendo un velo con la palabra "futura novia" bordada., recordó la revista. Otra foto le mostraba ante una pancarta con globos con el mensaje "Sra. Levin" al referirse al verdadero nombre de Benny Blanco, de Benjamin Joseph Levin.

La estrella del pop, que inició su carrera con apenas 10 años y es exestrella infantil de Disney, también recurrió a Instagram el pasado 11 de diciembre para anunciar su compromiso.

1759025770175.jpeg

La pareja colaboró ​​en varias canciones, incluido el éxito de Gómez de 2023, «Single Soon», y «I Can’t Get Enough» en 2019.

1759025768824.jpeg


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

escena_jlo_affleck_2acd9a1f05
JLo asegura que su divorcio con Ben Affleck fue 'lo mejor'
AP_25271624645517_a8d9437b31
'Una batalla tras otra' tiene estreno de $22,4 mdd
la_luz_mundo_iglesia_detenidos_michoacan_df20fb58b9
Liberan a 38 presuntos miembros de Los Jahzer en Michoacán
publicidad

Últimas Noticias

Miguel_Flores_e530869daf
Será carretera Interserrana motor estratégico para NL: Flores
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_5_c614e6040b
La osa Mina llega a su nuevo hogar en Hidalgo
AP_25271834257952_9b02a0aa60
Europa gana la Copa Ryder y reafirma su dominio sobre EUA
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_09_26_at_8_27_29_PM_1_d7c80c7ca9
Presenta Acosta Naranjo partido ‘Somos México’ en Monterrey
wevcds_2ead76aa16
Choque de tren y autobús en Comonfort deja cinco muertos
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_a7e20ebd8e
Detienen a padre de Julión Álvarez con camioneta robada y armas
publicidad
×