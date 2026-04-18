Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
ana_barbara_esposo_perdona_infidelidad_8a8513e8e2
Escena

Señalan que Ana Bárbara habría retomado su relación

Tras rumores de infidelidad, versiones apuntan a que decidió continuar con su esposo, lo que habría generado conflictos con sus hijos mayores.

  • 18
  • Abril
    2026

La cantante Ana Bárbara vuelve a estar en el centro de la polémica, ahora por la situación que atraviesa su familia tras los rumores de infidelidad de su esposo, Ángel Muñoz.

El escándalo comenzó luego de que una mujer asegurara haber mantenido una relación con el empresario, lo que desató una ola de versiones sobre una posible separación.  

Sin embargo, nuevas declaraciones, incluso de su propio entorno familiar, apuntan a que la cantante habría decidido perdonarlo y continuar con la relación.  

De acuerdo con estas versiones, el conflicto habría escalado al interior de la familia, ya que se asegura que Ana Bárbara habría tenido diferencias con sus hijos mayores, quienes inicialmente habrían influido en la decisión de separar a la pareja.  

ana barbara familia.jpg

Incluso, se ha señalado que la cantante habría tomado decisiones fuertes dentro de su hogar para que su esposo regresara, lo que ha generado aún más conversación en redes sociales.

Hasta el momento, Ana Bárbara no ha confirmado directamente estas versiones, mientras la polémica continúa creciendo.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

el_horizonte_info7_mx_15_898170dd57
Natalia Jiménez vive momentos de pánico en el aire
alejandro_fernandez_arre_63fc2059eb
Presenta Alejandro Fernández 'Arre' su marca de ropa
EH_DOS_FOTOS_96_11c002ef68
Justin Baldoni busca incluir la fortuna de Blake Lively en juicio
publicidad

Últimas Noticias

7dd0859d_11de_46f8_b859_6ae5115feef4_23598a1ac4
Frente Frío 45 provocará lluvias y rachas de viento este domingo
Captura_de_pantalla_2026_04_19_010539_b12d85cacb
Negociaciones entre Irán y EUA avanzan, sin acuerdo final
AP_26109192429054_368032a6de
Robot humanoide rompe marca humana en media maratón en China
publicidad

Más Vistas

clima_nublado_monterrey_nuevo_leon_52446fde72
Alertan por lluvias y frío en Nuevo León este fin de semana
Whats_App_Image_2026_04_16_at_9_44_28_PM_1_68f022bafa
Colegios en NL no incluyen: expulsan a niños con autismo
EH_UNA_FOTO_67_922e49f080
Ebrard alista estrategia con el CCE rumbo a revisión del T-MEC
publicidad
×