Cae 'Delta 7' por desaparición de periodista en Veracruz

Investigaciones señalan que 'Delta 7' habría participado de manera directa en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, ocurrida en Nanchital

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Autoridades federales dieron a conocer la aprehensión de José Del Carmen "N", alias "Delta 7" en Veracruz, quien es señalado como presunto responsable del secuestro y asesinato de la periodista Roxana Guzmán.

Estos hechos ocurrieron en el municipio de Coatzacoalcos, luego de que personal del Gabinete de Seguridad desplegara un operativo.

Investigaciones señalan que “Delta 7” habría participado de manera directa en la privación ilegal de la libertad de la comunicadora, ocurrida en Nanchital.

¿Cómo desapareció Roxana Guzmán?

Roxana Berenice Guzmán Ramírez es una periodista veracruzana y directora del medio digital Pulso Informativo del Sureste, cuyo caso ha generado una amplia movilización de organizaciones defensoras de la libertad de expresión en México.

Inicialmente, la investigación quedó a cargo de la Fiscalía General del Estado de Veracruz, que activó un operativo de búsqueda con apoyo de fuerzas federales.

El sospechoso habría sido reconocido gracias al video del ataque registrado durante la irrupción en la vivienda.

No obstante, hasta el momento Roxana Guzmán continúa desaparecida y las autoridades mantienen las labores de búsqueda.