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Tamaulipas

Colocan malla protectora en borde del puente del río Purificación

Habitantes del poblado El Barretal, en Padilla, señalan que el peligro era constante para niños, adultos mayores y peatones que cruzan a diario

  • 01
  • Junio
    2026

Al fin, luego de los reportes ciudadanos publicados en El Horizonte sobre la urgente necesidad de colocar una malla protectora en el borde del puente del río Purificación, en el poblado El Barretal, en Padilla, la estructura fue instalada.

En este punto ya se han registrado dos personas que cayeron al precipicio. Por fortuna, solo resultaron con lesiones de consideración aunque no mortales. Vecinos señalan que el peligro era constante para niños, adultos mayores y peatones que cruzan a diario.

La obra había quedado inconclusa desde hace más de 8 años, cuando fue ampliado este puente de competencia federal sobre la carretera Victoria-Monterrey. Desde entonces, el borde quedó sin protección.

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Dimensiones del puente  

El puente sobre el río Purificación tiene una longitud aproximada de 180 metros y en su punto más alto alcanza más de 10 metros sobre el cauce. En temporada de lluvias el nivel del agua sube considerablemente, lo que aumenta el riesgo en caso de una caída.

Gestión municipal y respuesta federal  

Luego de las insistentes gestiones del alcalde de Padilla, Ernesto Quintanilla Selvera, ante la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, junto con el Gobierno del Estado, fue posible la colocación de esta malla.

Pendientes: puente peatonal y muro dañado  

De acuerdo a los propios habitantes del poblado El Barretal, aún queda pendiente el puente peatonal que existía antes de que fuera retirada la enorme estructura, sin que se supiera a dónde fue a parar. 

Además, alertan sobre la urgencia de continuar con la rehabilitación, ya que en el otro extremo del puente el muro de contención ha sufrido daños debido a los fuertes accidentes que se han registrado en la zona. 

Señalan que el concreto está fracturado y la varilla expuesta, lo que representa un nuevo riesgo para automovilistas y peatones.

Mientras, con esta malla al menos se evitará que los peatones sufran la caída al río Purificación.


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