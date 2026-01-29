Podcast
Escena

Shakira supera a Luis Miguel tras romper récord con su gira

Shakira impuso un nuevo récord mundial al recaudar $421.6 millones de dólares con su gira global y consolidándose como la artista latina más exitosa

  • 29
  • Enero
    2026

La cantante colombiana Shakira se colocó en la cúspide de la música latina al romper el récord de la gira más exitosa en la historia del género, con ingresos de $421.6 millones de dólares gracias a su "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour", según cifras difundidas por Billboard.

La intérprete de Barranquilla vendió 3.3 millones de boletos en 86 presentaciones, con lo que dejó atrás la marca impuesta por Luis Miguel durante su tour 2023-2024, que había acumulado $409.5 millones de dólares y 2.9 millones de entradas.

Buenos Aires marcó el momento decisivo

El punto de quiebre llegó el 11 de diciembre pasado, durante su concierto en el estadio Vélez Sarsfield de Buenos Aires, cuando la recaudación ya había superado los $410 millones de dólares, cifra que la encaminó de forma definitiva hacia el récord histórico.

También rebasa a Bad Bunny y Karol G

Además de desbancar a Luis Miguel, la colombiana se colocó por encima de otras giras recientes de alto impacto. Bad Bunny sumó $314.1 millones de dólares en 2022, mientras que Karol G alcanzó $313.3 millones con "Mañana Será Bonito" entre 2023 y 2024.

Billboard ha distinguido a Shakira como la mejor artista pop latina de todos los tiempos, un reconocimiento que ahora se respalda con números inéditos en taquilla.

El tour entra en su recta final

La gira mundial, que contempla cerca de un centenar de conciertos, concluirá el 4 de abril en Abu Dhabi, Emiratos Árabes Unidos, tras despedirse de Latinoamérica el próximo 27 de febrero en la Ciudad de México.

En el balance de su carrera, Shakira ha vendido 4.9 millones de boletos en 206 espectáculos, con ingresos acumulados por $529.7 millones de dólares, consolidando su estatus como una de las artistas más influyentes del panorama internacional.


Comentarios

