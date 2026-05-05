Shakira suma cinco nuevas fechas en EUA por alta demanda

La cantante colombiana Shakira anunció este martes la incorporación de cinco nuevas fechas en Estados Unidos como parte de la expansión de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, impulsada por la alta demanda de boletos en distintas ciudades.

Las nuevas presentaciones se realizarán en San José (20 de junio), Atlanta (28 de junio), Miami (2 de julio), Boston (11 de julio) y Brooklyn (21 de julio), todas como segundas fechas en plazas donde la venta inicial se agotó rápidamente.

Con esta ampliación, la artista suma un total de 18 conciertos en territorio estadounidense dentro de una gira que ha roto récords de asistencia y recaudación para un artista en español.

Un tour con cifras históricas

Desde su inicio en febrero de 2025, la gira ha sido considerada la más taquillera en la historia para un artista de habla hispana, consolidando a Shakira como una de las figuras más influyentes de la música global.

El anuncio de nuevas fechas llega después de un fin de semana de gran impacto mediático, cuando la cantante reunió a aproximadamente 2.5 millones de personas en un concierto gratuito en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, Brasil.

La propia artista describió el espectáculo como “inolvidable y escalofriante”, además de interpretarlo como un mensaje de Latinoamérica al mundo sobre “lo simple que es ser feliz”.

El tour continuará su recorrido por distintos países durante 2026.

Como parte del cierre, Shakira tiene programada una serie de nueve conciertos en Madrid los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, así como el 2, 3 y 4 de octubre, en un formato de residencia que busca innovar en la dinámica de presentaciones prolongadas en una misma ciudad.

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