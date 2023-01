¡Shakira no es la única! Miley Cyrus manda mensaje a su ex

Las decepciones amorosas siempre son muy dolorosas, pero una forma de liberarse de los malos sentimientos es a través de la música, y es que tanto Shakira, como Miley Cyrus, han lanzado recientemente canciones para sus ex parejas, luego de presuntamente haber descubierto una infidelidad.



En días recientes, Shakira se ha vuelto tendencia con su tema Bzrp Music Sessions #53, en colaboración con el productor argentino Bizarrap, donde la cantante colombiana se desahoga y lanza una serie de mensajes contra Gerard Piqué.





Además, la barranquillera también se lanza contra la nueva pareja del exfutbolista, y es que aparentemente la joven Clara Chía fue la tercera en discordia, y la causa de la fractura de una relación de más de 12 años.



Las referencias en este tema son claras, pero quién también ha lanzado referencias claras, es la cantante de rock en inglés, Miley Cyrus, ya que estrenó recientemente su canción “Flowers”, como parte de su nuevo disco ‘Endless Summer Vacation’, pero lejos de ser un sencillo cualquiera, esta melodía contiene un fuerte mensaje para su ex esposo, Liam Hemsworth.





La joven pareja de Hollywood se conoció en 2009, cuando compartieron créditos en la película ‘La última canción’, y aunque se comprometieron en 2012, rompieron su compromiso y su relación fue intermitente hasta que volvieron a estar juntos en 2016 y finalmente en 2018 se casaron en una ceremonia privada. Sin embargo, la pareja se separó tras ocho meses de matrimonio.



A raíz de su separación, diversos fanáticos en redes sociales manifestaron que Liam no era la pareja para la cantante, ya que en múltiples ocasiones fueron captados en las alfombras rojas peleando, debido a que el actor frenaba la verdadera forma de ser de Cyrus.

Referencias en ‘Flowers’









La primera de ellas es muy clara: la canción fue lanzada el 13 de enero, mismo día del cumpleaños del actor, por lo que la cantante quiso hacer evidente a quién iría dedicada la canción.



En el videoclip, estrenado el mismo día, se ve a Cyrus lucir un saco color negro, muy similar al que usó Hemsworth el día que se casó con ella en su casa.





En otro fragmento del video, se ve a la intérprete de ‘Plastic Hearts’ bailando sensualmente mientras camina por la calle; dicho baile recuerda a una serie de movimientos coquetos que la también actriz le hizo a su esposo durante un evento de Vanity Fair; algo que evidentemente le molestó a él.





Una de las locaciones del videoclip es una casa, aparentemente sería una réplica de la mansión donde Liam engañó a Miley en diversas ocasiones, con diferentes modelos y actrices, mientras estaban casados.



Y la referencia más grande que se puede percibir en el tono y ambientación de la canción, es que es una contestación directa a la canción ‘When I Was Your Man’ de Bruno Mars; dicha canción, según diversas fuentes, fue la que le dedicó Hemsworth a Cyrus el día de su boda.





La canción de Bruno Mars dice en algunos versos: “Espero que te compre flores. Espero que te sostenga la mano. Darte todas sus horas...', se menciona en ‘When I Was Your Man’.

El coro de la canción parece ser una respuesta a "When I Was Your Man" de Bruno Mars. Mientras la canción de Bruno dice: "Debí comprarte flores y agarrarte la mano" la de Miley dice "Yo puedo comprarme flores a mí misma, agarrar mi propia mano y amarme mejor de lo que tú puedes" pic.twitter.com/YzPLeqL3C5