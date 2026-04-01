Shakira anuncia nuevas fechas en Estados Unidos por gira mundial

La cantante colombiana Shakira anunció este miércoles nuevas fechas en Estados Unidos para este año, como parte de su gira mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Dichos conciertos se tienen pactados para ciudades como Atlanta, Miami, Boston y Nueva York.

Los conciertos coincidirán con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en Estados Unidos, lo que llevará a la artista a presentarse en varias ciudades sede del torneo.

El anuncio se produce tras el lanzamiento del sencillo "Algo Tú", en colaboración con el también colombiano Beéle, y en medio de la expansión global de una gira con la que ha recorrido el continente americano.

Con esta gira, la colombiana batió récords al recaudar más de 421 millones de dólares y vender 3.3 millones de boletos en 86 conciertos, lo que le valió un Récord Guinness como la más taquillera de un artista latino.

Además de la etapa en Estados Unidos, Shakira tiene programada una presentación en la playa de Copacabana, Brasil.

En la capital española, la artista ha añadido dos nuevas fechas, el 10 y 11 de octubre, con las que suma 11 conciertos en total, tras vender cerca de 450,000 entradas en pocas horas, según su promotora.

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