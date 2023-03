¡Siempre sí! Lady Gaga se presentará en los Oscar

De última hora, se confirma la participación de la cantante para interpretar el tema principal de la película Top Gun: Maverick

Al final de cuentas, Lady Gaga sí tendrá una actuación en vivo en los Oscar.



Una persona cercana a la producción que estaba al tanto de la presentación confirmó el domingo por la tarde que la superestrella pop cantará 'Hold My Hand', la canción nominada al Oscar de la película 'Top Gun: Maverick'.

Días antes, los productores de la gala habían dicho que el trabajo de Gaga en la producción de la secuela de 'Joker' ('Guasón') no le permitiría participar, pero aparentemente hubo un cambio después de sus declaraciones, lo que permitió a la artista sumarse a la ceremonia.

Con la actuación añadida de Gaga, todas las canciones originales nominadas de este año tendrán una presentación en vivo en los Oscar. Variety reportó primero el cambio de planes.

Rihanna interpretará 'Lift Me Up' de 'Black Panther: Wakanda Forever' ('Black Panther: Wakanda por siempre') y Rahul Sipligunj y Kaala Bhairava cantarán la pieza 'Naatu Naatu' de Chandrabose y M.M. Keeravaani de la película 'RRR'. Canciones de 'Tell It Like a Woman' y 'Everything Everywhere All At Once' ('Todo en todas partes al mismo tiempo') también serán interpretadas.