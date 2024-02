Sobrino de Michael Jackson luce idéntico al cantante

“Cuando llegué por primera vez al set de esta película, estaba muy emocionado; fue como la primera vez que salí de gira para fotografiar a Michael Jackson. Al ver a Jaafar actuar, pensé: ‘Guau, es Michael’. Su forma de verse y actuar, sus gestos, todo: Es Michael Jackson”, afirmó Kevin Mazur, uno de los fotógrafos que documentó a Jackson mientras se preparaba para los conciertos de This Is It.