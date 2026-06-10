Sofía Vergara llama a vivir una fiesta futbolera sin divisiones

Sofía Vergara hizo un llamado a la comunidad hispana para vivir un Mundial en el que no quepan las diferencias raciales, políticas y religiosas, sino el amor por el deporte, la unión y el entusiasmo.

“Este es un momento de pasarla bien, de felicidad, de paz, de ser compañeros, de ser hermanos, de tenernos tolerancia. No somos enemigos en el mundo, simplemente es un deporte”, dijo.

La actriz está impregnada de la intensidad con la que se vive el futbol en su natal Colombia, una energía que es difícil de replicar en Estados Unidos, donde reside actualmente.

“La pasión, la energía y lo que tenemos nosotros por ese deporte no se puede comparar con la que se tiene en este país”, admitió la barranquillera.

Sin embargo, considera que poco a poco se está contagiando del espíritu latino por el futbol entre los estadounidenses, en parte por el fervor que la comunidad hispana, predominante en el país, le inyecta a un deporte al que tradicionalmente llaman soccer.

Para Vergara, este mundial, que se celebrará tanto en México como en Estados Unidos y Canadá, va más allá de un simple evento deportivo de televisión, pues representa la oportunidad de convivir con la familia o entre amigos.

“Nos gusta siempre comer, gritar, pelear. El mundial es estar en familia y poder uno, pues, divertirse y sentir la energía, la emoción todos juntos”, expresó.

Al echar la vista atrás, evoca el Mundial de 1994, que precisamente se celebró en Estados Unidos, una época dorada para los cafeteros con figuras como Faustino “El Tino” Asprilla, René Higuita y Carlos “El Pibe” Valderrama.

“Para nosotros eran Dios y cada partido, cada emoción de ese mundial fue impresionante”, recordó.

Este año no será menos para Vergara, quien apoyará a la selección colombiana en su andadura por la competición.

“Mi equipo favorito tiene que ser Colombia, lógicamente. Además que este año tenemos a James Rodríguez, que parece que este es su último mundial, y eso va a ser algo muy emotivo para los colombianos”, añadió.

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