yareli_sofia_ciclismo_bronce_a3700e3ad9
Yareli Acevedo y Sofía Arreola ganan bronce en Copa del Mundo

Esta presea es la segunda medalla para Acevedo en la competencia, luego de haber alcanzado este viernes el oro, tras superar a la noruega Anita Stenberg.

  • 07
  • Marzo
    2026

La ciclista mexicana Yareli Acevedo volvió a subirse al podio al conquistar la medalla de bronce en la Copa del Mundo de Ciclismo de Pista en Perth, Australia, tras finalizar en la tercera posición en la prueba de Madison junto a su compatriota Sofía Arreola.

La dupla tricolor acumuló 19 puntos, superando a Hong Kong por cinco unidades y quedando por debajo de Australia, que sumó 24, y Japón, que dominó con 60 puntos.

Japón y Australia dominan el podio

La competencia estuvo encabezada por el equipo japonés conformado por Maho Kakita y Tsuyaka Uchino, quienes lograron el oro con un total de 60 puntos.

El segundo lugar fue para las australianas Alyssa Polites y Maeve Plouffe, mientras que México se consolidó con el bronce, dejando atrás a equipos como Hong Kong, Chequia y España, que cerró la clasificación.

Segunda medalla para Acevedo en la misma Copa del Mundo

Esta presea representó la segunda medalla para Acevedo en la competencia, luego de haber alcanzado el oro en la prueba de Eliminación, tras superar en los últimos metros a la noruega Anita Stenberg. La ciclista continúa demostrando su fortaleza en pruebas de velocidad y estrategia sobre la pista.

Trayectoria reciente y objetivos de Acevedo

Antes de esta participación, Yareli Acevedo obtuvo cinco medallas en el Campeonato Panamericano de Pista Élite celebrado en Santiago de Chile, con tres de oro y dos de plata. En Perth, logró destacarse en las pruebas de óMnium, Eliminación y Madison, además de sumar segundos lugares en Puntos y Persecución.

Búsqueda de mantener el ranking mundial

La pedalista mexicana busca sumar puntos en estas competencias para mantenerse entre los primeros lugares del ranking mundial, después de que en el ciclo olímpico pasado no logró clasificar a los Juegos Olímpicos de París.

Su participación constante en torneos avalados por la Unión Ciclista Internacional le permite reforzar su posición y aspirar a futuras competiciones internacionales.


