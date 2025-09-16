Karla Sofía Gascón protagoniza filme italiano en Roma

Karla Sofía Gascón es la protagonista de la película italiana "Scuola di seduzione" (Escuela de seducción), dirigida por el actor y cineasta Carlo Verdone.

Todo parece indicar que la polémica que rodeó a la actriz española en los últimos meses ya quedó atrás, pues ahora está muy comprometida en la filmación de la cinta, que será de comedia.

La película "Scuola di seduzione" está ambientada en un futuro cercano, en el que la inteligencia artificial juega un papel clave, incluso en las relaciones sentimentales.

"Un honor formar parte de este proyecto tan hermoso en Roma. Gracias a todo el equipo técnico y artístico de 'Scuola di seduzione' Italia", escribió Karla Sofía en su cuenta de Instagram.

Además, Gascón tiene otros proyectos en marcha, como el western Trinidad, junto a Paz Vega y Gabriela Andrada, y otras colaboraciones de cine internacional que muestran su ambición por mantener una presencia activa en distintos mercados.

La película Scuola di seduzione, que se grabará en Roma, estará disponible en 2026 a través de Paramount+.

Carlo Verdone, figura destacada del cine cómico italiano desde los años 80, dirige esta película y forma parte del reparto. A él se suman otros nombres destacados como Vittoria Puccini y Lino Guanciale.