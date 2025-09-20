Cerrar X
Escena

¡Son regios y no lo sabías! Descubre de quién se trata

Diversas figuras del medio artístico nacieron en la "ciudad de las montañas" por lo que ahora, te presentamos algunos de ellos

1. The Warning

Las hermanas Villarreal Velez conformaron la banda de rock denominada "The Warning", cuyo nombre alude a una nueva generación que siguen a los problemas que amenazan a la sociedad moderna.

Iniciaron con covers de bandas como Metallica y AC/DC y lanzaron su primer sencillo en 2015.

Ahora las regiomontanas anunciaron una gira nacional para este 2025. 

2. Erika Buenfil

La actriz y tiktoker mexicana, cuenta con una carrera artística de más de 50 años, interpretó papeles en telenovelas que se convirtieron en clásicos como "Amor en Silencio", "Marisol" y "Tres Mujeres".

3. Humbe

Cantante y compositor independiente quien ganó gran fama por medio de redes sociales al lanzar distintos sencillos. Uno de los más reconocidos es el de "fantasmas" el cual se volvió tendencia en redes sociales.

4. Los Claxons

Banda de pop rock mexicana que fue fundada en 2004. Uno de los sencillos más conocidos es "Flores en febrero" o "Antes que al mío", el cual ha sido interpretado por múltiples artistas desde su lanzamiento.

5. Morenito de fuego

El cantautor regiomontano se caracteriza por manejar ritmos en cada una de sus canciones. Pero una de sus canciones se convirtió en himno para la afición auriazul, pues él compuso el sencillo "Dale Tigres".

