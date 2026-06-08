Estos son los principales ganadores de los Premios Tony 2026

La edición número 79 de los Premios Tony reconoció a lo mejor del teatro en Broadway con una ceremonia en la que la gran protagonista fue la reposición de “Muerte de un viajante”, clásico de Arthur Miller que se convirtió en la producción más galardonada de la noche al conquistar seis estatuillas.

La puesta en escena, protagonizada por Nathan Lane y Laurie Metcalf, obtuvo el premio a Mejor Reposición de una Obra de Teatro, además de reconocimientos para Metcalf como Mejor Actriz de Reparto y para Joe Mantello en la categoría de Mejor Dirección de Obra. También triunfó en apartados técnicos como diseño escénico, iluminación y sonido.

Durante la ceremonia, Nathan Lane destacó la vigencia de la obra escrita por Miller en 1949, al señalar que continúa ofreciendo una reflexión profunda sobre la sociedad estadounidense y la condición humana.

Los grandes ganadores de la noche

Aunque “Muerte de un viajante” fue la producción más premiada, los reconocimientos se distribuyeron entre varios montajes destacados. “Schmigadoon!” fue elegido como Mejor Musical y además obtuvo los premios a Mejor Libreto, Mejor Partitura Original y Mejor Orquestación.

La producción, basada en la serie de televisión homónima, se impuso sobre otros contendientes como “The Lost Boys”, “Titaníque” y “Two Strangers (Carry a Cake Across New York)”.

Por su parte, “Liberation”, una obra centrada en un grupo de lectura feminista en la década de los setenta, fue reconocida como Mejor Obra de Teatro. Su autora, Bess Wohl, destacó la importancia de contar historias enfocadas en las experiencias de las mujeres y celebró que una producción coral de este tipo llegara a Broadway.

En la categoría de reposiciones musicales, el máximo reconocimiento fue para “Ragtime”, una producción que además consiguió premios para sus protagonistas Joshua Henry y Caissie Levy.

El triunfo fue especialmente significativo para la obra, ya que nunca antes había obtenido el galardón principal en esta categoría.

Reconocimientos actorales

Entre las actuaciones premiadas destacó John Lithgow, quien obtuvo el Tony a Mejor Actor Principal en una Obra de Teatro por su trabajo en “Giant”, una producción que explora la polémica figura del escritor Roald Dahl. Con este reconocimiento, Lithgow sumó el tercer Tony de su carrera.

La británica Lesley Manville conquistó el primer Tony de su trayectoria gracias a su interpretación en “Edipo”, donde debutó en Broadway a los 69 años.

En los musicales, los máximos honores actorales fueron para Joshua Henry y Caissie Levy por “Ragtime”, mientras que en los papeles de reparto destacaron Ali Louis Bourzgui y Shoshana Bean por “The Lost Boys”.

En teatro, Laurie Metcalf amplió su colección de premios al conseguir un nuevo Tony por su interpretación de Linda Loman en “Muerte de un viajante”, consolidándose como una de las actrices más reconocidas de Broadway.

Momentos históricos y mensajes de inclusión

Uno de los momentos más significativos de la velada fue protagonizado por la diseñadora de vestuario Qween Jean, quien se convirtió en la primera persona abiertamente transgénero en ganar un Premio Tony. El reconocimiento llegó gracias a su trabajo en “Cats: The Jellicle Ball”.

Durante su discurso, Qween Jean destacó la importancia de la representación de las comunidades trans y queer dentro de las artes escénicas y llamó a continuar ampliando los espacios de inclusión.

También fueron reconocidos los directores Zhailon Levingston y Bill Rauch por “Cats: The Jellicle Ball”, una reinterpretación del clásico de Andrew Lloyd Webber inspirada en la cultura ballroom y el voguing.

Una ceremonia con mensajes sociales

La cantante Pink fungió como anfitriona de la gala celebrada en el Radio City Music Hall de Nueva York.

A lo largo de la ceremonia combinó el humor con reflexiones sobre la actualidad social y política, destacando cómo varias de las producciones nominadas abordaban temas relacionados con los derechos civiles, la diversidad y la libertad de expresión.

La noche incluyó además homenajes a producciones emblemáticas de Broadway. Queen Latifah, Jesse Tyler Ferguson, Alex Newell y Whitney Leavitt participaron en una celebración por los 30 años de “Chicago”, mientras que Andrew Rannells y Josh Gad se reunieron para interpretar un número especial de “The Book of Mormon”.

Rachel Zegler rindió homenaje al 50 aniversario de “A Chorus Line”, mientras que Leslie Odom Jr. protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia durante el segmento In Memoriam con una interpretación de “Without You” de “Rent”.

Lista de los ganadores de los Premios Tony 2026

Mejor Musical: “Schmigadoon!”

“Schmigadoon!” Mejor Obra de Teatro: “Liberation”

“Liberation” Mejor Reposición Musical: “Ragtime”

“Ragtime” Mejor Reposición de una Obra de Teatro: “Muerte de un viajante”

“Muerte de un viajante” Mejor Actor en Musical: Joshua Henry (“Ragtime”)

Joshua Henry (“Ragtime”) Mejor Actriz en Musical: Caissie Levy (“Ragtime”)

Caissie Levy (“Ragtime”) Mejor Actor en Obra de Teatro: John Lithgow (“Giant”)

John Lithgow (“Giant”) Mejor Actriz en Obra de Teatro: Lesley Manville (“Edipo”)

Lesley Manville (“Edipo”) Mejor Actor de Reparto en Musical: Ali Louis Bourzgui (“The Lost Boys”)

Ali Louis Bourzgui (“The Lost Boys”) Mejor Actriz de Reparto en Musical: Shoshana Bean (“The Lost Boys”)

Shoshana Bean (“The Lost Boys”) Mejor Actor de Reparto en Obra de Teatro: Alden Ehrenreich (“Becky Shaw”)

Alden Ehrenreich (“Becky Shaw”) Mejor Actriz de Reparto en Obra de Teatro: Laurie Metcalf (“Muerte de un viajante”)

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