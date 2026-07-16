Sophie Nélisse protagonizará 'This Summer Will Be Different'

Sophie Nélisse será Lucy en la adaptación de Netflix de la novela de Carley Fortune, un romance ambientado en la Isla del Príncipe Eduardo

La actriz franco-canadiense Sophie Nélisse, conocida por sus trabajos en Heated Rivalry y Yellowjackets, fue elegida para protagonizar la próxima adaptación televisiva de la novela This Summer Will Be Different, de Carley Fortune, que prepara Netflix.

Nélisse dará vida a Lucy, uno de los personajes principales de la historia, en una serie que seguirá un romance marcado por los vínculos familiares, la amistad y los sentimientos inesperados.

La producción estará a cargo de los creadores y productores ejecutivos Dane Clark y Linsey Stewart. El rodaje está previsto para finales de este verano en la Isla del Príncipe Eduardo y Toronto.

Un amor que rompe una regla importante

This Summer Will Be Different es descrita como una historia romántica y luminosa que transcurre durante varios veranos en la Isla del Príncipe Eduardo y sigue a Lucy mientras atraviesa sus veinte años y descubre su primer gran amor.

La joven se enamora de Felix, el hermano de su mejor amiga Bridget, justamente la persona de quien se suponía que nunca debía enamorarse.

En la novela original, Lucy conoce a Felix durante una visita a la isla y, después de un encuentro inesperado entre ambos, descubre la conexión que los une con Bridget. La amistad y las emociones complican la relación entre los tres protagonistas.

La novela se convirtió en un fenómeno editorial

Publicada en 2024, la obra de Carley Fortune se convirtió en un éxito de ventas del New York Times, con más de cuatro millones de copias vendidas y traducciones a 30 idiomas.

La autora también trabaja en nuevos proyectos de adaptación, incluida la segunda temporada de la serie basada en su primera novela, Every Summer After, que llegará con la historia de su secuela One Golden Summer.

La serie se suma a la creciente oferta de producciones canadienses de Netflix, junto a títulos como North of North, Wayward, Who Killed the Montreal Expos?, BELOW y The Granville Girls.

La producción contará con la participación ejecutiva de Dane Clark, Linsey Stewart, Carley Fortune, Jennifer Kawaja, Elise Cousineau y Samantha Levine para Sphere Media.

Antes de asumir este nuevo papel, Nélisse retomará su participación como la joven Shauna en la cuarta y última temporada de Yellowjackets de Showtime.

La actriz también interpretó a Rose Landry en la primera temporada de Heated Rivalry, papel que contribuyó a consolidar su presencia dentro de las nuevas producciones televisivas.