Spider-Man: Brand New Day revela giro oscuro en su primer tráiler

Tras una innovadora campaña global en la que fanáticos compartieron fragmentos de dos segundos durante 24 horas, Sony Pictures y Marvel Studios liberaron finalmente el primer tráiler completo de Spider-Man: Brand New Day este 18 de marzo, desatando una ola de análisis y teorías entre seguidores del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU).

El avance confirma que la nueva entrega protagonizada por Tom Holland retomará los eventos de Spider-Man: No Way Home, con un Peter Parker completamente solo tras el hechizo de Doctor Strange que borró su identidad de la memoria de todos.

A Brand New Day starts now.



Watch the official trailer for Spider-Man: Brand New Day - exclusively in theatres July 31. pic.twitter.com/5U8AvPiMo0 — Spider-Man Movie (@SpiderManMovie) March 18, 2026

Un inicio con referencias al Spider-Verse

El tráiler abre con Peter Parker hablando por teléfono mientras se encuentra colgado boca abajo, en una clara referencia visual a las películas animadas del Spider-Verse como Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Además, una narración revela el contenido de la carta que Peter nunca entregó a MJ, explicando las consecuencias del hechizo que lo dejó en el anonimato.

En una de las escenas más llamativas, Spider-Man recibe la llave de la ciudad, mientras MJ y Ned observan el momento por televisión. La figura que entrega el reconocimiento es Sheila Rivera, vinculada al entorno político de Wilson Fisk, lo que sugiere conexiones con la serie Daredevil: Born Again.

El avance introduce múltiples personajes clave. Destaca el debut en pantalla grande de Jon Bernthal como The Punisher, quien protagoniza una intensa persecución junto a Spider-Man.

También se confirma la aparición de Mark Ruffalo como Bruce Banner, quien ayudaría a Peter a entender cambios físicos que sugieren una evolución en sus poderes, incluyendo posibles telarañas orgánicas, evocando la versión de Tobey Maguire.

Uno de los momentos más inquietantes del tráiler muestra a Peter despertando dentro de un capullo de telaraña, insinuando mutaciones en su cuerpo. Esta transformación alcanza su punto máximo cuando sus ojos se tornan completamente negros, lo que podría indicar una evolución monstruosa o incluso manipulación mental.

Misterios y nuevos personajes

El avance también presenta a Sadie Sink en un papel enigmático. Aunque no se revela su rostro, teorías apuntan a que podría interpretar una variante de Jean Grey, conectando con los X-Men.

Asimismo, Trammell Tillman aparece advirtiendo sobre una amenaza invisible, mientras que clásicos villanos de los cómics como Scorpion (interpretado por Michael Mando), Boomerang y Tarantula hacen su debut en el MCU.

El tráiler rinde homenaje a los orígenes del personaje al recrear la icónica portada de Amazing Fantasy #15, donde Spider-Man aparece balanceándose con un criminal en brazos.

El clímax del avance muestra a Spider-Man enfrentándose a La Mano, un clan ninja previamente visto en adaptaciones de Daredevil. Las escenas incluyen combates sin máscara y secuencias espectaculares entre edificios.

En el plano emocional, se revela que MJ, interpretada por Zendaya, parece haber seguido adelante con una nueva relación, posiblemente con un personaje interpretado por Eman Esfandi.

Sin embargo, el cierre del tráiler sugiere que Peter sigue cerca, viviendo como vecino de MJ y Ned, vigilándolos en silencio.

Narración y tono más oscuro

El actor Keith David aporta su voz en la segunda mitad del tráiler, con una reflexión sobre el “ciclo de vida de las arañas”, reforzando el tono más maduro y oscuro de la historia.

Spider-Man: Brand New Day llegará a los cines el próximo 31 de julio de 2026, marcando la cuarta entrega del Spider-Man de Holland dentro del MCU.

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