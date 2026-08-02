Spider-Man: Brand New Day, segundo mayor estreno de Norteamérica

Las expectativas siempre fueron altas en el filme dirigido por Destin Daniel Cretton, quien informó, que costó $225 millones de dólares para producirla

“Spider-Man: Brand New Day” se convirtió en el segundo mayor estreno de la historia en Norteamérica al recaudar alrededor de $355 millones de dólares de venta en taquillas.

Esta entrega del Hombre Araña se quedó apenas unos millones de “Avengers: Endgame”, que debutó con 357 millones en 2019.

La película también recaudó 572 millones de dólares en más de 73.500 pantallas internacionales, y China aportó 121 millones de dólares, por lo que su recaudación total es de $927 millones de dólares, tan solo por detrás de Endgame ($1,200 millones).

La trayectoria de Tom Holland como el trepamuros de los cómics ha sido poderosa.

“No Way Home”, su tercera película en solitario de Spider-Man, recaudó más de $1,900 millones de dólares en todo el mundo para convertirse en la octava película más taquillera de todos los tiempos.

“Spider-Man: Brand New Day” arrancó con fuerza, con un récord de 168 millones de dólares en su día de estreno en 4,487 salas de Estados Unidos y Canadá, superando los $157 millones del viernes de “Avengers: Endgame”.

Las expectativas siempre fueron altas en el filme dirigido por Destin Daniel Cretton, quien informó, que costó $225 millones de dólares para producirla, sin incluir los gastos de mercadotecnia.

Los asistentes de entradas fueron predominantemente hombres, con un 61%, y muchos eran más jóvenes, con algo más de la mitad del público por debajo de los 25 años, según diversas encuestas.