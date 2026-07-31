Spider-Man rompe récord con campaña de promoción

Sony alcanzó un récord en Hollywood con una campaña promocional valorada en 309 millones de dólares para Spider-Man: Brand New Day

A unos días del estreno de Spider-Man: Brand New Day, Sony estableció un nuevo récord en la industria cinematográfica al desarrollar una campaña promocional con un valor mediático global de 309 millones de dólares, la más grande registrada para una producción de Hollywood.

La cifra supera la marca de 288 millones de dólares que el propio estudio alcanzó en 2019 con Spider-Man: Far From Home. Este cálculo no contempla los ingresos derivados de licencias y productos oficiales, cuyos derechos de comercialización pertenecen a Disney.

Jeffrey Godsick, vicepresidente ejecutivo de Estrategia de Marca y Alianzas Globales de Sony, explicó que la campaña fue diseñada para atraer a públicos de todas las edades, en lugar de enfocarse en un solo segmento demográfico.

Con el respaldo de 165 marcas asociadas, el estudio buscó ampliar el alcance de la película mediante colaboraciones dirigidas a jóvenes, adultos y familias, con el objetivo de convertir el estreno en un fenómeno cultural.

Impacto récord en redes sociales

La firma especializada RelishMix reportó que Spider-Man: Brand New Day acumula un alcance de 2.86 mil millones de interacciones potenciales en plataformas como TikTok, YouTube, Facebook, X e Instagram.

Ese registro supera a títulos como Avengers: Endgame, que alcanzó 2.4 mil millones, y Avengers: Infinity War, con 2 mil millones, convirtiéndose en el mayor impacto digital medido por la compañía.

El alcance también se ve impulsado por la popularidad del elenco, encabezado por Zendaya, Tom Holland y Jon Bernthal, quienes reúnen cientos de millones de seguidores en redes sociales.

Además, Fortnite incorporó contenido especial inspirado en la cinta, incluyendo nuevos atuendos de Spider-Man y The Punisher, escenas exclusivas y elementos interactivos dentro del videojuego, como parte de una estrategia para conectar con el público más joven antes del estren