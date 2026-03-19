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Tráiler de Spider-Man se convierte en el más visto de la historia

El nuevo tráiler de “Spider-Man: “A Brand New Day” logró 718.6 millones de reproducciones en 24 horas y supera marcas previas de Marvel

  • 19
  • Marzo
    2026

Spider-Man es uno de los superhéroes más populares, y el tráiler de su nueva película lo respalda.

Y es que el nuevo tráiler presentado por Sony Pictures de "Spider-Man: "A Brand New Day" se convirtió en el avance más visto de todos los tiempos, obteniendo 718,6 millones de reproducciones en 24 horas, de acuerdo con la revista Variety.

En este sentido y según la información publicada por el medio especializado, el tráiler de la nueva aventura del arácnido más famoso superó al tráiler de "Deadpool & Wolverine", el cual ostentaba el récord con 365 millones de vistas, al alcanzar 373 millones en tan solo ocho horas con "Spider-Man: "A Brand New Day".

En aquel entonces, el tráiler de "Deadpool & Wolverine" había superado el adelanto de la cinta predecesora, "Spider-Man: "No Way Home", de 2021, que alcanzó los 355,5 millones de visualizaciones en 24 horas.

Esta nueva entrega marca el regreso de Tom Holland como Spider-Man desde "No Way Home", donde se reunieron los anteriores intérpretes del hombre araña: Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Además de Holland, también marcará el regreso de Zendaya como "MJ", Jacob Batalon como "Ned" y la sorpresiva aparición de Jon Bernthal como "Punisher".

De acuerdo con la sinopsis oficial: "Han pasado cuatro años desde los sucesos de 'No Way Home', y Peter ahora es un adulto que vive completamente solo, tras haberse borrado voluntariamente de la vida y los recuerdos de sus seres queridos".

El superhéroe sigue luchando contra el crimen de Nueva York a tiempo completo, "pero a medida que las exigencias aumentan, la presión desencadena una sorprendente evolución física que amenaza su existencia, al tiempo que un nuevo y extraño patrón de crímenes da lugar a una de las amenazas más poderosas a las que se ha enfrentado jamás", dice la sinopsis. 


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