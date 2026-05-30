La actriz prefirió crear sonidos de forma manual para una escena clave de “Disclosure Day”, la nueva cinta de ciencia ficción de Steven Spielberg

Inicio / Escena / Emily Blunt rechaza IA en filme de Spielberg por temor a su uso

La actriz Emily Blunt reveló que decidió no utilizar herramientas de inteligencia artificial durante la filmación de una de las escenas más importantes de “Disclosure Day”, la próxima película de ciencia ficción dirigida por Steven Spielberg, al asegurar que este tipo de tecnología le genera inquietud.

Durante una entrevista en el programa “Hot Ones”, conducido por Sean Evans, la actriz explicó que una de las secuencias más complejas de la película requería que su personaje se comunicara en un lenguaje desconocido y no humano.

Blunt detalló que la escena se desarrolla a lo largo de cuatro minutos y culmina con una transformación progresiva de su personaje, quien es poseída por una misteriosa fuerza extraterrestre mientras realiza una transmisión meteorológica en vivo.

Según relató, existía la posibilidad de recrear los sonidos mediante inteligencia artificial, pero optó por evitar ese recurso debido a la desconfianza que le genera la tecnología.

“La IA me asusta un poco”, comentó la actriz, quien propuso crear personalmente los efectos vocales necesarios para la escena.

Sonidos creados por la propia actriz

En lugar de recurrir a herramientas digitales, Blunt grabó una serie de sonidos experimentales que incluyeron chasquidos, zumbidos, respiraciones irregulares y diferentes combinaciones consonánticas.

La producción instaló micrófonos especializados para capturar cada detalle de las grabaciones, material que posteriormente fue utilizado por el equipo de diseño sonoro para construir la voz alienígena que aparece en la película.

La actriz señaló que el resultado final fue producto de un trabajo artesanal entre ella y los especialistas de sonido, sin necesidad de emplear inteligencia artificial para generar la secuencia.

La nueva apuesta de ciencia ficción de Spielberg

“Disclosure Day” llegará a las salas de cine el próximo 12 de junio y cuenta con un elenco integrado por Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell y Henry Lloyd-Hughes.

La historia sigue a una meteoróloga de Kansas City que experimenta una transformación extraordinaria tras entrar en contacto con una fuerza extraterrestre. La trama gira en torno a la revelación de que la humanidad no está sola en el universo.

El proyecto fue desarrollado por Spielberg junto al guionista David Koepp, colaborador habitual del cineasta en producciones como “Jurassic Park”, “El mundo perdido”, “La guerra de los mundos” e “Indiana Jones y el reino de la calavera de cristal”.

Durante la misma conversación, Blunt también confesó que “Tiburón”, el clásico estrenado por Spielberg en 1975, continúa siendo su película favorita de todos los tiempos.

La actriz destacó la capacidad del director para combinar grandes secuencias de acción con historias profundamente humanas y emotivas, una característica que considera presente en gran parte de su filmografía.

Blunt recordó además que la experiencia más aterradora de su carrera ocurrió durante la filmación de “El regreso de Mary Poppins” en 2018.

La intérprete explicó que tuvo que ser elevada a gran altura mediante cables para recrear la llegada de la icónica niñera desde las nubes, una situación que le provocó auténtico pánico.