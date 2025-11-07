Cerrar X
Confirman fecha de estreno de la tercera parte de 'Gremlins'

La icónica saga de terror y comedia regresa a los cines con 'Gremlins 3', dirigida por Chris Columbus y producida por Steven Spielberg

  • 07
  • Noviembre
    2025

Warner Bros Discovery confirmó oficialmente la tercera entrega de "Gremlins", una de las sagas más queridas de los años ochenta, que llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027.

La película estará dirigida por Chris Columbus, guionista de la cinta original de 1984, y contará con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, quien estuvo detrás de las dos primeras películas.

Columbus sustituirá al cineasta Joe Dante, director de "Gremlins" (1984) y "Gremlins 2: The New Generation" (1990). 

Cabe señalar que el anuncio marca el retorno de Columbus al universo que ayudó a crear hace cuatro décadas.

La primera entrega fue un éxito de taquilla, con una recaudación de $212 millones de dólares a nivel mundial, según Variety, mientras que la secuela, aunque menos lucrativa, se consolidó como película de culto.

La historia original seguía a un joven que recibe una extraña criatura llamada Gizmo, que bajo ciertas condiciones, exposición a la luz, contacto con el agua o alimentación después de medianoche, se transforma en un monstruo.

Hasta ahora, no se ha revelado el reparto de esta tercera parte, ni si Zach Galligan o Phoebe Cates, protagonistas de las primeras películas, regresarán.

 


