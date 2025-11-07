Confirman fecha de estreno de la tercera parte de 'Gremlins'

Warner Bros Discovery confirmó oficialmente la tercera entrega de "Gremlins", una de las sagas más queridas de los años ochenta, que llegará a los cines el 19 de noviembre de 2027.

La película estará dirigida por Chris Columbus, guionista de la cinta original de 1984, y contará con la producción ejecutiva de Steven Spielberg, quien estuvo detrás de las dos primeras películas.

Columbus sustituirá al cineasta Joe Dante, director de "Gremlins" (1984) y "Gremlins 2: The New Generation" (1990).

Cabe señalar que el anuncio marca el retorno de Columbus al universo que ayudó a crear hace cuatro décadas.

La primera entrega fue un éxito de taquilla, con una recaudación de $212 millones de dólares a nivel mundial, según Variety, mientras que la secuela, aunque menos lucrativa, se consolidó como película de culto.

La historia original seguía a un joven que recibe una extraña criatura llamada Gizmo, que bajo ciertas condiciones, exposición a la luz, contacto con el agua o alimentación después de medianoche, se transforma en un monstruo.

Hasta ahora, no se ha revelado el reparto de esta tercera parte, ni si Zach Galligan o Phoebe Cates, protagonistas de las primeras películas, regresarán.

