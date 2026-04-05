The Super Mario Galaxy Movie: mayor estreno de Hollywood en 2026

The Super Mario Galaxy Movie se consolidó como el mayor estreno de este 2026 para una película de Hollywood, al recaudar 130.9 millones de dólares tan solo durante el fin de semana.

Pese a las críticas sobre su rodaje, Universal Pictures estrenó la secuela a nivel mundial el miércoles durante las vacaciones de Pascua.

Con un estimado de 182.4 millones de dólares procedentes de 80 mercados internacionales, la película apunta a un debut de 372.5 millones de dólares, el más reciente éxito con clasificación PG.

La secuela animada es considerada como el mayor debut de Illumination desde que “Avatar: Fire and Ash” se estrenó en Navidad.

También supone una baja respecto de la primera película, que se estrenó con 204 millones de dólares en el mercado doméstico en el mismo periodo de cinco días.

Mientras que este estreno recaudó 190.1 millones de dólares en este periodo, su primera entrega alcanzó los 147 millones.

Regreso de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Charlie Day en doblaje

“The Super Mario Galaxy Movie”, que cuenta con el regreso de las voces de Chris Pratt, Jack Black, Anya Taylor-Joy y Charlie Day a la franquicia.

Este film se exhibió en 4,252 salas de cine, incluidas 421 IMAX y 1,345 pantallas de gran formato premium.

Adam Aron, presidente y director general de AMC, afirmó en un comunicado:

“Es exactamente el tipo de estreno amplio, pensado para complacer al público, que hace que la gente vaya a los cines”.

De acuerdo con encuestas aplicadas a la salida de la película, el público familiar le dio a la película cinco de cinco estrellas, mientras que el público general le otorgó cuatro estrellas y una A- en CinemaScore.

Estas son las películas más vistas durante este fin de semana en EUA y Canadá

A continuación, las películas más vistas de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá:

“La película de Super Mario Galaxy”, 130.9 millones de dólares. “Proyecto Ave María”, 30.7 millones de dólares. “El Drama”, 14.4 millones de dólares. “Hoppers”, 5.8 millones de dólares. “Recordatorios de Él”, 2.2 millones de dólares. “Un Gran Despertar”, 2.1 millones de dólares. “Te matarán”, 1.9 millones de dólares. “Dhurandhar The Revenge”, 1.9 millones de dólares. “Ready or Not 2: Allá Vengo”, 1.8 millones de dólares. “Scream 7”, 915,000 dólares.

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