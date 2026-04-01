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Mario regresa a cines con su secuela de aventura intergaláctica

Super Mario Galaxy: La película llevará a Mario y Luigi a un viaje espacial tras el éxito global de la franquicia en cines

  • 01
  • Abril
    2026

En 2023, Super Mario Bros. La película se convirtió en un fenómeno que convocó a los fans a los cines en todo el mundo, lo que se tradujo en una recaudación de $1.3 miles de millones de dólares. Ahora, Nintendo e Illumination buscan repetir la hazaña con una nueva aventura del pequeño héroe bigotón, Super Mario Galaxy: La película, basada en el videojuego homónimo lanzado en 2007. 

En este capítulo, Mario y Luigi deben responder a un inusual llamado de auxilio de la princesa Peach, lo que los lleva a un viaje intergaláctico a través de nuevos mundos y con inesperados aliados. 

Para esta entrega, los directores Aaron Horvath y Michael Jelenic volvieron a hacer equipo con el guionista Matthew Fogel, mientras que Chris Pratt, Charlie Day y Anya Taylor-Joy son las voces protagonistas, sumando nuevo talento como Jack Black y Keegan-Michael Key. 

“Super Mario Galaxy fue una oportunidad para expandir el mundo en todas direcciones”, dijo Horvath. “La primera película fue muy clásica; en aquel momento pensábamos que habíamos puesto todas nuestras mejores ideas en esa película, pero luego descubrimos que quedaba un enorme universo por descubrir. Llevar Galaxy a la gran pantalla nos proporcionó mucho más espacio visual”.

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La expansión del mundo de Super Mario Bros se dio tanto en la historia como en el concepto, pero sobre todo en lo visual. 

“Me encanta el videojuego de Galaxy porque ejemplifica la creatividad de Nintendo”, señaló Jelenic. “Tienes unos pequeños planetas que son increíblemente fascinantes, y la forma en que la gravedad da forma a la manera de jugar es muy divertida”. 

En esta nueva entrega, los fans verán a Mario tal como es: pequeño, pero leal con los suyos, valiente y decidido a nunca rendirse. 

“Es imparable, porque cree en sí mismo; no es presumido; simplemente está ahí para las personas que le importan. Me encanta su relación con su hermano, su familia y con Peach. Ningún desafío es demasiado grande para él, y eso es lo que lo convierte en un héroe”, dijo Pratt.


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