Suspende Isabel Pantoja concierto en Sevilla y desata conflicto

La cantante Isabel Pantoja ha anunciado que no celebrará el concierto anunciado para el próximo sábado día 27 en el Icónica Santalucía Sevilla Fest, lo que ha llevado al festival a anunciar acciones legales si se mantiene la cancelación.

En un comunicado de la oficina de prensa de la artista sevillana, se ha indicado que ha habido voluntad y conversaciones mantenidas entre las empresas (ambas ajenas a la artista), y han surgido diferentes discrepancias en relación con la ejecución de puntos del acuerdo que hacen imposible desarrollar el espectáculo.

“Isabel Pantoja y su equipo de trabajo son total y absolutamente ajenos a estas circunstancias que han provocado la suspensión”, según la nota, que ha señalado que Pantoja lamenta profundamente esta circunstancia, que se produce al margen de su deseo.

Además, ha subrayado que cualquier afirmación que pretenda vincular la voluntad de la artista con la decisión empresarial adoptada, por falsaria, será analizada por su equipo jurídico, a los efectos oportunos.

Por su parte, Icónica ha manifestado su «sorpresa ante un patrón que vuelve a producirse tras la previa cancelación de Il Divo, ya que, de nuevo, todas las informaciones que maneja el Festival le han llegado por los medios de comunicación y las redes sociales.

El festival ha expresado una grave preocupación en tanto la empresa con la que se ha contratado ha manifestado en todo momento ostentar la representación de esta y ha avanzado que analizará la adopción de todo tipo de acciones legales, incluida la interposición de denuncia por delito de estafa.

Ha asegurado que ha cumplido en todo momento con los compromisos adquiridos en el proceso contractual y ha afrontado adicionalmente el coste total de la devolución de entradas tras la cancelación de Il Divo, que iba a actuar el mismo día, pero anunció hace unas semanas que suspendía su actuación.