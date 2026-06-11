Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
TRUMP_99aea0ae03
Internacional

Trump suspende ataques previstos contra Irán por avances de paz

Afirmó que durante las últimas semanas se trató de alcanzar un alto al fuego en múltiples ocasiones, pero en ninguna de ellas logró concretarse

  • 11
  • Junio
    2026

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este jueves todos los ataques previstos para esta noche contra Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano señaló que tomó la decisión “basándose en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas”.

Afirmó que durante las últimas semanas se trató de alcanzar un alto al fuego en múltiples ocasiones, pero en ninguna de ellas logró concretarse.

Previamente, Trump amenazó con lanzar fuertes ataques contra Irán y tomar el control de sus industrias de petróleo y gas, al tiempo que los ataques continuos entre los países en guerra se acercaban a Medio Oriente a la reanudación de una guerra a gran escala.

Comparó sus aviones para Irán con la forma en que Estados Unidos asumió el control del sector petrolero de Venezuela tras capturar al entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

Irán difundió poca información sobre el alcance de los daños y señaló que respondió disparando contra Kuwait, Baréin y Jordania, como había hecho un día antes.

Las amenazas de Trump del jueves, aunque contundentes, representaron su más reciente escalada verbal en la guerra con Irán.

En abril, advirtió a Irán que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si no aceptaba sus condiciones, antes de extender un alto el fuego en la guerra.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

H_Ktghzs_X0_A_Aeyah_3e404d141a
Paraguay y EUA avanzan en acuerdos sobre energía nuclear
EH_UNA_FOTO_2026_06_13_T141805_340_5cb03342df
Presidente de EUA nomina a James McDonald para fiscal de NY
pentagono_0bb98c0ea5
Pentágono: muerte de jefe del ‘Tren de Aragua’ es mensaje claro
publicidad

Últimas Noticias

Bill_Skarsgard_25d725d76c
Bill Skarsgård sería el nuevo Joker para 'The Batman II'
EH_FOTO_VERTICAL_2_fc78635c6e
Capturan a hombre en Monterrey acusado de fraude vial en Saltillo
suecia_lluvia_10bb955499
Suecia afina detalles en Monterrey bajo la lluvia hacia su debut
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_a4ffd5fde6
Reconocen a Monterrey con premio internacional de limpieza
lluvia_monterrey_ec9adda884
Prevén incremento exponencial en potencial de lluvias en NL
6074c596_0e6c_4754_861c_15652f3862cd_a817b92e90
Tormenta provoca inundaciones de colonias de Saltillo
publicidad
×