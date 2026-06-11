Trump suspende ataques previstos contra Irán por avances de paz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, suspendió este jueves todos los ataques previstos para esta noche contra Irán.

A través de redes sociales, el mandatario republicano señaló que tomó la decisión “basándose en el hecho de que las conversaciones con la República Islámica de Irán se han llevado al más alto nivel del liderazgo iraní y han sido aprobadas”.

Afirmó que durante las últimas semanas se trató de alcanzar un alto al fuego en múltiples ocasiones, pero en ninguna de ellas logró concretarse.

Previamente, Trump amenazó con lanzar fuertes ataques contra Irán y tomar el control de sus industrias de petróleo y gas, al tiempo que los ataques continuos entre los países en guerra se acercaban a Medio Oriente a la reanudación de una guerra a gran escala.

Comparó sus aviones para Irán con la forma en que Estados Unidos asumió el control del sector petrolero de Venezuela tras capturar al entonces presidente Nicolás Maduro en enero.

Irán difundió poca información sobre el alcance de los daños y señaló que respondió disparando contra Kuwait, Baréin y Jordania, como había hecho un día antes.

Las amenazas de Trump del jueves, aunque contundentes, representaron su más reciente escalada verbal en la guerra con Irán.

En abril, advirtió a Irán que “toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás” si no aceptaba sus condiciones, antes de extender un alto el fuego en la guerra.

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