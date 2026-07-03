Escena Inicio / Escena / 'Swifties' recorren NY en busca de 'señales' de la boda de Taylor 'Swifties' recorren NY en busca de 'señales' de la boda de Taylor Aun con el intenso calor que hay en la llamada "capital del mundo", las fanáticas de la cantante fueron buscando estar cerca del evento Por Carlos Nava | 03 Julio 2026

El Madison Square Garden se convirtió este viernes en el epicentro de la cultura pop mundial. Bajo una asfixiante ola de calor que rozó los 40 grados centígrados, miles de devotos seguidores de Taylor Swift, conocidos mundialmente como 'swifties', blindaron las inmediaciones del icónico estadio neoyorquino con la única esperanza de captar el más mínimo detalle del esperado enlace matrimonial de la cantante con la estrella del fútbol americano, Travis Kelce. "Esto solo ocurre una vez en la vida, es nuestra boda real", afirmó una joven becaria que, con el rostro reluciente por la emoción y el sofocante calor, escudriñaba junto a dos amigas cada vehículo con cristales tintados que se aproximaba al recinto a las cuatro de la tarde, hora en la que estaba previsto el inicio de la velada.

Un despliegue de seguridad digno de la ONU

La magnitud del evento se reflejó en un monumental despliegue de seguridad que recordaba al de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el mediodía, la policía de Nueva York cortó el tráfico vehicular y peatonal en las calles aledañas, estableciendo un perímetro impenetrable custodiado por decenas de agentes para proteger unos fastos nupciales que han reunido a la flor y nata del entretenimiento estadounidense.