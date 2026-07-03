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'Swifties' recorren NY en busca de 'señales' de la boda de Taylor

Aun con el intenso calor que hay en la llamada "capital del mundo", las fanáticas de la cantante fueron buscando estar cerca del evento

Por Carlos Nava | 03 Julio 2026

El Madison Square Garden se convirtió este viernes en el epicentro de la cultura pop mundial. Bajo una asfixiante ola de calor que rozó los 40 grados centígrados, miles de devotos seguidores de Taylor Swift, conocidos mundialmente como 'swifties', blindaron las inmediaciones del icónico estadio neoyorquino con la única esperanza de captar el más mínimo detalle del esperado enlace matrimonial de la cantante con la estrella del fútbol americano, Travis Kelce.

"Esto solo ocurre una vez en la vida, es nuestra boda real", afirmó una joven becaria que, con el rostro reluciente por la emoción y el sofocante calor, escudriñaba junto a dos amigas cada vehículo con cristales tintados que se aproximaba al recinto a las cuatro de la tarde, hora en la que estaba previsto el inicio de la velada.

Un despliegue de seguridad digno de la ONU

La magnitud del evento se reflejó en un monumental despliegue de seguridad que recordaba al de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Desde el mediodía, la policía de Nueva York cortó el tráfico vehicular y peatonal en las calles aledañas, estableciendo un perímetro impenetrable custodiado por decenas de agentes para proteger unos fastos nupciales que han reunido a la flor y nata del entretenimiento estadounidense.

"¡No he visto nada, pero quiero verlo todo!", exclamó Sam, un seguidor de la artista desde hace una década, ataviado con una camiseta de la gira 'The Eras Tour'. Para él, la devoción está justificada: hay una canción de Swift "para cada momento de la vida".

De la cena íntima al macroevento

Los rumores sobre la logística del enlace no han dejado de circular. Mientras que la noche del jueves la pareja organizó una cena íntima para un centenar de allegados, la lista de invitados para el 'affaire' de esta tarde se ha ampliado hasta el millar de personas.

No obstante, se mantiene el misterio sobre si la ceremonia oficial se llevará a cabo en el estadio o si, como apuntan varios medios locales, ya se celebró en estricto privado.

Para fans veteranas como Cecily Hall y Laurie Powers, quienes soportaron cinco horas de pie tras las vallas de seguridad, el misterio forma parte del encanto. Aunque bromeaban sobre si en el interior del Garden se habría instalado "un jardín o un castillo", ambas coincidieron en que la "visionaria" artista de Pensilvania logrará adueñarse del espacio con una fiesta histórica de la que el mundo entero espera, ansioso, ver la primera fotografía oficial.

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