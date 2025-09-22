Taylor Swift estrena emisora 24/7 antes de su nuevo álbum

Taylor Swift sigue marcando tendencia en la música y la cultura pop. A pocos días del lanzamiento de su esperado doceavo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, la cantante presentó muchas sorpresas para sus fans, entre ellas, una estación de radio dedicada exclusivamente a su música.

“Taylor’s Channel 13”: música 24/7

Desde el 20 de septiembre, los seguidores de Swift pueden disfrutar en Estados Unidos de Taylor’s Channel 13, una estación de SiriusXM que transmite las 24 horas del día canciones de todas sus eras musicales.

Estará disponible hasta el 19 de octubre y, una vez estrenado el álbum, reproducirá el disco completo cada dos horas.

“Taylor Swift sigue dominando no solo el mundo de la música, sino también todos los aspectos de la cultura pop”, declaró Scott Greenstein, presidente de SiriusXM.

El estreno de The Life of a Showgirl

El nuevo material discográfico verá la luz el próximo 3 de octubre. Como parte de la celebración, Swift anunció The Official Release Party of a Showgirl, una experiencia cinematográfica que incluirá el estreno del video musical de su sencillo The Fate of Ophelia, material inédito del detrás de cámaras, explicaciones sobre la inspiración del álbum y los lyric videos de cada canción.

Las funciones se llevarán a cabo en Estados Unidos del 3 al 5 de octubre, con boletos limitados.

¿Llegará a México?

Aunque la cantante solo confirmó las proyecciones en su país, tanto Cinépolis como Cinemex compartieron el anuncio en redes sociales, lo que apunta a que los swifties mexicanos también podrán vivir esta experiencia única en salas nacionales.

Con estas iniciativas, Taylor Swift reafirma su dominio no solo en la música, sino en cada espacio cultural que toca, ofreciendo a sus fans la oportunidad de revivir su trayectoria y prepararse para su nueva era.

