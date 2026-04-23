Taylor Swift y Bad Bunny dominan ranking histórico de Spotify

Por primera vez desde su creación, Spotify publicó un listado que reúne a los contenidos más escuchados en toda su historia, a partir de los hábitos de consumo de cientos de millones de usuarios alrededor del mundo.

El informe ofrece una radiografía del impacto global de la música en la era del streaming y confirma qué artistas, canciones y álbumes han logrado trascender más allá de su lanzamiento.

Taylor Swift lidera, Bad Bunny consolida su impacto

En el apartado de artistas, Taylor Swift ocupa el primer lugar como la más escuchada en la historia de la plataforma, seguida por Bad Bunny, quien se mantiene como el artista latino más influyente del streaming.

Detrás de ellos aparecen nombres como Drake, The Weeknd y Ariana Grande, completando un top cinco dominado por figuras del pop, el hip-hop y el reguetón.

El listado continúa con Ed Sheeran, Justin Bieber, Billie Eilish, Eminem y Kanye West dentro de los diez primeros, mientras que J Balvin se ubica en la posición 15.

“Blinding Lights”, la canción más reproducida

En cuanto a canciones, el tema más escuchado es “Blinding Lights”, de The Weeknd, que se mantiene como un fenómeno global desde su lanzamiento.

Le siguen éxitos como “Shape of You”, de Ed Sheeran; “Sweater Weather”, de The Neighbourhood; “Starboy”, de The Weeknd junto a Daft Punk, y “As It Was”, de Harry Styles.

Llama la atención que dentro de los primeros 20 lugares no aparece ninguna canción en español, lo que refleja el dominio del mercado angloparlante en este rubro específico.

Bad Bunny domina en álbumes

El listado de discos coloca en el primer lugar a “Un Verano Sin Ti”, de Bad Bunny, consolidándolo como uno de los álbumes más influyentes de la última década.

Entre los títulos más escuchados también figuran “Starboy”, de The Weeknd; “÷ (Deluxe)”, de Ed Sheeran; “Sour”, de Olivia Rodrigo y “After Hours”, nuevamente de The Weeknd.

Otros trabajos destacados incluyen “Lover”, de Taylor Swift; “Future Nostalgia”, de Dua Lipa; “Mañana Será Bonito (Bichota Season)”, de Karol G, y “YHLQMDLG”, de Bad Bunny.

El informe también subraya el crecimiento sostenido de otros formatos dentro de la plataforma, especialmente los podcasts.

El más escuchado es “The Joe Rogan Experience”, seguido por “Gemischtes Hack” y “Crime Junkie”. En el listado aparecen dos producciones mexicanas: “Relatos de la noche”, en el lugar 10, y “La Cotorrisa”, en el 15.

En audiolibros, destacan títulos como “A Court of Thorns and Roses”, de Sarah J. Maas, así como clásicos como “El señor de los anillos”, de J. R. R. Tolkien, y “Sapiens”, de Yuval Noah Harari.

Por su parte, Spotify explicó que estas listas se construyeron con base en años de datos acumulados y reflejan contenidos que no solo fueron exitosos en su momento, sino que han permanecido vigentes en el tiempo.

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