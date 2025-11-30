Cerrar X
Taylor Swift prepara tres lujosos viajes para su despedida

Taylor Swift planea tres viajes de lujo como despedida de soltera, junto a sus damas de honor, previo a su boda con Travis Kelce

  • 30
  • Noviembre
    2025

Taylor Swift tiene en marcha una fastuosa despedida de soltera que incluirá tres grandes viajes antes de su boda con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce.

De acuerdo con información revelada en exclusiva por The US Sun, la cantante y sus damas de honor están trabajando en una serie de celebraciones que prometen ser tan elaboradas como su futura boda.

Destinos: Nueva York, Nashville, Bahamas e Italia

Una fuente cercana informó que las amigas de Swift, incluidas Selena Gomez y Gigi Hadid, han estado organizando al menos tres o cuatro escapadas estilo despedida de soltera a los lugares favoritos de la artista: Nueva York, Nashville, las Bahamas e Italia.

EH UNA FOTO - 2025-11-30T123211.804.jpg

El objetivo, detalló, es combinar la diversión con la planificación, en entornos que permitan relajarse, celebrar y estrechar lazos antes del gran día.

El círculo cercano de Swift también incluye a su madre, Andrea, y a la madre de Kelce, Donna, quienes han estado activamente involucradas en la planeación.

Según la fuente, las damas de honor mantienen comunicación constante varias veces por semana por teléfono, mensajes, videollamadas y reuniones presenciales.

Selena Gomez, recién casada con Benny Blanco, ha aportado ideas y consejos basados en su propia experiencia.

“Todos están muy emocionados de apoyar a su amiga, su ‘hermana’ Taylor”, señaló la fuente.

EH UNA FOTO - 2025-11-30T123136.859.jpg

Un fin de semana de bodas de varios días

Aunque no se ha revelado una fecha exacta para la boda, el plan apunta a una celebración de varios días, de viernes a domingo, con múltiples actividades.

El grupo se reunirá próximamente en Nueva York, Los Ángeles y Nashville para afinar detalles.

“Taylor quiere una boda inolvidable y sin límites en la lista de invitados”, indicó la fuente.

El cortejo nupcial trabaja para que cada elemento fluya a la perfección y se convierta en un recuerdo único para la cantante y sus amigas.

G7BRPkBXIAAr3ps.jfif

Posible boda en una mansión de Rhode Island

The US Sun también reportó que Swift y Kelce evalúan celebrar la ceremonia en una mansión de 32 millones de dólares en Rhode Island, propiedad de la artista desde hace más de una década.

El lugar ha sido escenario de sus célebres fiestas del 4 de julio y reuniones con celebridades.

La cantante planea incluso rediseñar el jardín para incluir sus flores favoritas: rosas rojas, hortensias, orquídeas y peonías, como parte del ambiente de cuento de hadas que busca para su enlace.

EH UNA FOTO - 2025-11-30T123256.801.jpg

Swift está disfrutando cada instante del proceso junto a sus amigas.

“Le encanta ver la dedicación y el cariño con el que están ayudando a crear el mejor fin de semana de bodas de su vida”, afirmó.

La anticipación crece entre fanáticos y medios, mientras la artista prepara uno de los eventos más esperados del año.


