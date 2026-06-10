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Escena

Teyana Taylor será reconocida como Ícono del Año

La cantante y actriz recibirá el galardón en los Premios BET 2026 por su impacto en la música, el cine, la moda y la cultura

  • 10
  • Junio
    2026

La actriz y cantante Teyana Taylor nunca pasa desapercibida en la alfombra roja, pues a cada evento al que es invitada siempre llega vestida a la vanguardia, derrochando estilo y mucha sensualidad.

Pero no sólo tiene una personalidad impactante, sino que su trabajo en la pantalla grande y en la música es digno de aplaudirse, por ello, recibirá el premio Ícono del Año, en los Premios BET 2026.

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La ceremonia se transmitirá en vivo el 28 de junio desde el Teatro Peacock en Los Ángeles, donde el comediante Druski fungirá como presentador.

El premio Ícono del Año se entrega a un artista cuyo impacto trasciende una sola disciplina, reconociendo a alguien que moldea activamente la cultura en tiempo real a través de la música, la actuación, la moda y la narrativa.

"Taylor representa a una artista que construye activamente su propio espacio creativo en lugar de esperar a que se le asignen", dijo Connie Orlando, vicepresidenta ejecutiva de Especiales, Programación Musical y Estrategia Musical de BET.

La evolución de Teyana ha acaparado titulares, pues luego de su debut como cantante, con su álbum VII, rápidamente se consolidó como una voz distintiva en el R&B.

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Su alcance musical incluye colaboraciones con leyendas de la industria como Lauryn Hill, Missy Elliott, Erykah Badu y Elton John, lo que subraya su capacidad para transitar con facilidad entre géneros y generaciones.

Además, tiene una extensa carrera en cine y televisión, sumando aclamados papeles en A Thousand and One, que le valió un Critics’ Choice Award, mientras que su trabajo en proyectos como Una Batalla Tras Otra, The Rip y All’s Fair demuestra aún más su creciente presencia en Hollywood.

Su victoria en el Globo de Oro 2026 a la Mejor Actriz de Reparto y su nominación al Premio Óscar le dieron un plus a su carrera, mientras que su álbum visual Escape Roomtambién obtuvo una nominación al Grammy al Mejor Álbum de R&B.


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