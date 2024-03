The Beach Boys contarán su historia en un documental

The Beach Boys, la banda californiana nacida en los años 60, máximo exponente de la música surf y uno de los grupos más importantes del pop estadounidense, tendrá un nuevo documental que se estrenará en la plataforma Disney+ en EUA el 24 de mayo.

El grupo creado por Brian Wilson es el responsable de éxitos como Surfin Safari, God Only Knows o Good Vibrations y revolucionó su sonido con su disco de 1966 Pet Sounds y sus características armonías vocales y novedosos arreglos, lo que les convirtió en una de las bandas más aclamadas por la crítica y público de los últimos 60 años.

El documental será “una celebración de la banda legendaria que revolucionó la música pop” y contará con entrevistas inéditas a sus miembros originales, además de otras personalidades del pop como Lindsey Buckingham (Fleetwood Mac), Janelle Monáe (cantante y actriz en 'Glass Onion') o Ryan Tedder (One Republic), señaló Disney+ en un comunicado.

Titulado sencillamente The Beach Boys, el documental está dirigido por Frank Marshall (¡Viven!, 1993) y escrito por Mark Monroe (guionista de Ícaro, 2017), un tándem que ya trabajó en el documental The Bee Gees: How can you mend a broken heart (2020).

Paralelamente, estará disponible la banda sonora en formato digital el mismo día del estreno, el 24 de mayo, y se reeditará en formato vinilo blanco el álbum de 1964 Shut down vol. 2 el día 29 del mismo mes.

Además, el 2 de abril se publicará el libro oficial exclusivo de la banda The Beach Boys by The Beach Boys. La fecha de estreno en España y en Latinoamérica del documental aún está por confirmarse.

Comentarios