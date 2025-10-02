Cerrar X
Escena

The Life of a Showgirl: el gran regreso teatral de Taylor Swift

The Life of a Showgirl celebra el espectáculo y revela una nueva etapa artística de Taylor Swift, con producción de Max Martin y Shellback

  • 02
  • Octubre
    2025

Taylor Swift estrenó su duodécimo álbum de estudio, The Life of a Showgirl, un proyecto que combina el glamour del espectáculo con la introspección personal de la artista.

Inspirado en la estética de las showgirls, el álbum celebra la vida en el escenario y detrás de él, ofreciendo una experiencia tanto visual como musical.

La producción estuvo a cargo de Max Martin y Shellback, quienes crearon melodías tan pegajosas que prometen convertirse en hits inmediatos.

Estética del álbum

La portada, fotografiada por Mert and Marcus, muestra a Swift medio sumergida en agua con un bralette adornado con diamantes, evocando la figura de Ophelia y reflejando la dualidad entre la celebridad brillante y la persona detrás del personaje.

A diferencia de su álbum anterior, The Tortured Poets Department, que exploraba la melancolía y el desamor, este nuevo trabajo se enfoca en momentos específicos y alegres, ofreciendo una visión más luminosa de la vida de Swift.

Los fans pueden disfrutar de ediciones especiales del álbum, que incluyen CDs autografiados con fotos inéditas y vinilos exclusivos disponibles en Target en colores únicos y con pósters y poemas de la propia Taylor.

Entre los vinilos destacados están The Crowd Is Your King (rosa perlado con detalles dorados) y Tiny Bubbles in Champagne (colores "under bright lights" y "red lipstick & lace").

¡La chica del espectáculo en la pantalla grande!

La promoción del álbum incluye una experiencia inmersiva de 89 minutos titulada Taylor Swift: The Official Release Party of a Showgirl, estrenada el 3 de octubre en cines de todo el mundo, con la premiere mundial del video de "The Fate of Ophelia", contenido detrás de cámaras y entrevistas exclusivas.

La respuesta de los fans y la crítica ha sido impresionante.

El álbum se convirtió en el más pre-guardado de todos los tiempos en Spotify, y la aparición de Swift en el podcast New Heights, junto a Travis Kelce, rompió récord Guinness con más de 1.3 millones de espectadores simultáneos en YouTube.

Los expertos elogian su capacidad para reinventarse y rendir homenaje a la tradición de las showgirls, mientras que los fanáticos celebran su regreso a la colaboración con Max Martin y Shellback.

The Life of a Showgirl promete consolidar a Taylor Swift como una de las artistas más versátiles de su generación, combinando espectáculo, autenticidad y un toque de magia teatral.

