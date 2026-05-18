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Lady Gaga busca Emmy con tema original de Wednesday

'The Dead Dance', canción de Lady Gaga para la segunda temporada de Wednesday, competirá por una nominación al Emmy a mejor música y letra

  • 18
  • Mayo
    2026

La cantante Lady Gaga sumó un nuevo capítulo a su carrera artística al presentar su canción original “The Dead Dance”, creada para la segunda temporada de la serie “Wednesday” de Netflix, para consideración en los premios Emmy dentro de la categoría de mejor música y letra.

El tema, escrito y producido por Gaga junto a sus colaboradores habituales Andrew Watt y Cirkut, forma parte del episodio siete de la producción dirigida por Tim Burton, donde acompaña una coreografía protagonizada por Enid, interpretada por Emma Myers, y Agnes, encarnada por Evie Templeton, durante la Gala Veneciana.

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Una canción inspirada en el desamor

Lady Gaga reveló que la inspiración para “The Dead Dance” surgió tras una ruptura amorosa, aunque explicó que el tema evolucionó hacia un mensaje de transformación personal.

La cantante explicó que la canción aborda el dolor del final de una relación, pero también representa la capacidad de seguir adelante, recuperar el control y encontrar celebración después de una experiencia difícil.

Aunque parte de una experiencia emocional compleja, la artista destacó que el sencillo se convierte en un himno energético sobre sanar, divertirse y reconectar con la vida.

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Gaga, reconocida admiradora de la serie, contó que cuando recibió la invitación para crear música para “Wednesday”, decidió perfeccionar especialmente “The Dead Dance” para adaptarla al universo del programa.

El lanzamiento incluyó además un video musical dirigido por Tim Burton, con una estética oscura y teatral donde Gaga aparece rodeada de muñecas y bailarines enmascarados, reforzando el estilo visual característico del cineasta.

Burton destacó que trabajar con Gaga fue una experiencia inspiradora, al considerar que colaborar con una artista de su nivel creativo enriqueció el proyecto.

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Además de aportar música original, Gaga participa con un cameo como Rosaline Rotwood, una legendaria maestra de Nevermore que se cruza con Wednesday Addams, interpretada por Jenna Ortega.

La cantante también integró “The Dead Dance” en el repertorio de su gira “Mayhem Ball”, consolidando el tema como parte de su nueva etapa musical.

La campaña para llevar la canción a los Emmy coincide con el inicio del periodo de votación para nominaciones, programado para comenzar el 11 de junio.


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