¡Tigres Campeón! Tres Tristes Tigres estrenan canción

Luego de la final del torneo Clausura 2023 de la Liga MX, entre Chivas y Tigres, donde el equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León resultó ganador, miles de fanáticos salieron a las calles a festejar y el triunfo de los Felinos fue tan significativo que incluso Los Tres Tristes Tigres lanzaron una canción para conmemorar su octavo campeonato ¡Y la Queso!



La noche del domingo 28 de mayo de 2023 quedará grabada en la memoria de los seguidores del Rebaño Sagrado como una de las más tristes de su historia, pues comenzaron ganando 2-0 y parecía que los de la UANL no se recuperarían, pero los dirigidos por Robert Dante Siboldi sacaron la garra y lograron empatar 2-2 para luego ganar en tiempos extra y sumar su octavo campeonato de Liga MX.



Con este triunfo, los Tigres ahora pueden presumir que han superado a clubes como los Pumas de la UNAM y Pachuca.

La felicidad de la afición felina es tan grande que el grupo Los Tres Tristes Tigres, quienes son originarios de Nuevo León y que se distinguen por combinar la música con la comedia, lanzaron una canción para celebrar la octava estrella de Tigres.

La agrupación compartió un video de aproximadamente dos minutos en el que se les ve interpretando una melodía en un vehículo, transmitiendo una profunda emoción.

En el video, que acumula 17 mil reacciones a 12 horas de su publicación, se les escucha a Los Tres Tristes Tigres enviarle una indirecta a Diego Cocca y un especial reconocimiento a Sebastián Córdova.

“Señores, Tigres campeón, para los que no confiaban, de veras, qué partidazo y muchos ni un peso daban, le ganamos a las Chivas y ya tenemos la octava”, dice la primera estrofa de la canción.

Al final el grupo musical también le enviaron una indirecta a los aficionados Rayados:

'No quisiera ser carrilla porque no soy muy intenso,

pero en la semifinal, mejor no menciones eso,

hay que decir lo importante

Tigres campeón y la queso', finaliza el tema.