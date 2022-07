Tom Hanks sabe la fórmula de Hollywood

El actor confesó que ha hecho 'muchas películas malas, pero mientras hagas una decente cada tres o cuatro, te va bien en este juego'.

Tom Hanks posee una trayectoria que abarca poco más de cuatro décadas, y ahora comprende a la perfección cómo es el juego para ´sobrevivir´ en Hollywood: "Tardé mucho en seguir mi instinto y saber decir que no. Al principio, siempre que alguien me ofrecía trabajo decía que sí a todo. Me estaban pidiendo que trabajara ¿qué iba a decir?", rememora.

"Hasta que me hice mayor y me di cuenta de que me estaba perjudicando a mí mismo y mis deseos artísticos. Aprender a decir que no fue una de las lecciones más difíciles de mi vida", añade.

A raíz de ese cambio llegaron varios de los papeles más emblemáticos de su carrera como Forrest Gump, Philadelphia o Rescatando al soldado Ryan, que convirtieron a Hanks en uno de los rostros más queridos de la pantalla. "Y eso no significa que siempre tengas éxito. He hecho muchas películas malas, pero mientras hagas una decente cada tres o cuatro, te va bien en este juego", explica.

Su próximo intento "en el juego", como define el actor, es en largometraje de Elvis que ya está en cartelera, y que cuenta los altibajos, los aciertos y los fracasos de Elvis Presley, icono del "sueño americano", y estrella global de la música que, durante toda su carrera, contó con un hombre de confianza, su manager el "Coronel" Tom Parker (Hanks), que podía llevarse hasta el 50% de sus ganancias.

Porque ante todo, la cinta biográfica de Presley (encarnado por Austin Butler), es la historia de una estrella que nunca aprendió a decir no. "Yo también tuve un agente que decía que no sabía nada y me obligaba a hacer lo que él quería", recuerda el actor.

Hanks luce irreconocible en el papel de Tom Parker, un empresario circense que encontró en el joven Presley, su voz aterciopelada y su movimiento de caderas, el espectáculo definitivo para hacerse de oro. Parker creó a Elvis Presley, el icono, y lo acompañó en todo su periplo.