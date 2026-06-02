Tom Holland retrasó 'Spider-Man' para protagonizar 'La Odisea'

El actor Tom Holland confesó que protagonizó una conversación complicada con los directivos de Sony Pictures para solicitar el aplazamiento de la producción de Spider-Man: Brand New Day, todo con el objetivo de participar en La Odisea, la nueva superproducción dirigida por Christopher Nolan.

En una entrevista, el actor británico explicó que ambas películas tenían programado iniciar rodaje prácticamente al mismo tiempo, lo que lo obligó a tomar una decisión difícil cuando recibió la oferta para interpretar a Telémaco, hijo de Odiseo, en la adaptación cinematográfica del clásico relato griego.

Holland relató que, tras aceptar el interés de Nolan, tuvo que contactar personalmente a Tom Rothman, presidente de Sony Pictures, para plantear la posibilidad de modificar el calendario de producción de la próxima entrega del héroe arácnido.

“Le dije a Chris que quería hacer la película, pero que tendría que llamar a Sony para tener una conversación incómoda”, recordó el actor.

Finalmente, el estudio accedió a retrasar el proyecto, una decisión que, según Holland, estuvo influida por la reputación de Nolan como director capaz de cumplir rigurosamente los tiempos de producción.

La filmación de La Odisea concluyó apenas unos días antes de lo previsto, permitiendo que el calendario de ambas producciones se acomodara sin mayores contratiempos.

Un beneficio inesperado para Spider-Man

Lejos de representar un problema, el aplazamiento terminó beneficiando a la nueva película de Marvel.

Holland aseguró que el retraso permitió incorporar al director Destin Daniel Cretton, reconocido por su trabajo en Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos.

Además, otorgó más tiempo para desarrollar el guion y fortalecer la propuesta creativa del proyecto.

“Creo sinceramente que hemos construido la mejor versión de Spider-Man hasta ahora. Aunque para Sony fue difícil al principio, hoy probablemente agradecen que haya sucedido”, afirmó.

La influencia de Christopher Nolan

El actor también destacó que trabajar bajo las órdenes de Nolan transformó su visión sobre cómo debe desarrollarse una producción cinematográfica de gran escala.

Según explicó, la experiencia le dio confianza para exigir una mayor preparación antes del inicio del rodaje de Spider-Man: Brand New Day, evitando improvisaciones durante la filmación.

Holland señaló que insistió en que el equipo creativo definiera claramente los objetivos de la historia antes de comenzar la producción, más allá del éxito comercial que garantiza una película de Spider-Man.

El actor reconoció además la importancia de la productora Amy Pascal y del propio Destin Daniel Cretton en la construcción de esta nueva etapa para el personaje.

Las dos producciones llegarán a los cines con apenas dos semanas de diferencia. La Odisea se estrenará el 17 de julio, mientras que Spider-Man: Brand New Day llegará a la pantalla grande el 31 de julio.

Para Holland, este periodo representa una transición importante tanto en lo profesional como en lo personal.

“Siento que estoy comenzando un nuevo capítulo en mi vida. Tengo una perspectiva diferente sobre dónde quiero estar en Hollywood y sobre las cosas importantes que están ocurriendo en mi vida”, expresó.

Con dos de los estrenos más esperados del año en puerta, el actor británico se prepara para encabezar uno de los veranos más relevantes de su carrera cinematográfica.

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