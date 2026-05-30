Tom Holland quiere impulsar al próximo Spider-Man

El actor aseguró que le gustaría ayudar a presentar a la nueva generación de héroes arácnidos antes de despedirse del personaje

El actor Tom Holland aseguró que ya piensa en el futuro de la franquicia de Spider-Man y expresó su deseo de ayudar a introducir a quien tome el relevo del famoso superhéroe dentro del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

En una entrevista con la revista Empire, el actor británico explicó que le entusiasma la idea de participar en la transición hacia una nueva etapa del personaje, tal como ocurrió cuando Robert Downey Jr. lo ayudó a integrarse al universo de Marvel a través de Tony Stark.

Holland señaló que le gustaría contribuir al desarrollo de futuros personajes relacionados con el legado arácnido, ya sea Miles Morales, Spider-Gwen, Spider-Woman u otra versión que Marvel decida llevar a la pantalla.

El actor afirmó que se sentiría satisfecho si pudiera desempeñar para una nueva generación el mismo papel de mentor que Downey tuvo para él cuando debutó como Peter Parker en “Capitán América: Civil War” en 2016.

Una de las figuras más exitosas de Marvel

Desde su llegada al UCM, Holland se ha convertido en uno de los rostros más importantes de Marvel Studios. Su primera película como protagonista, “Spider-Man: Homecoming”, fue un éxito internacional y consolidó una nueva versión del popular héroe.

Las secuelas “Spider-Man: Far From Home” y “Spider-Man: No Way Home” elevaron aún más el fenómeno, convirtiéndose en dos de las producciones más exitosas de la franquicia gracias a su impacto en la taquilla mundial.

El actor regresará próximamente al papel de Peter Parker en “Spider-Man: Brand New Day”, cinta que llegará a los cines el 31 de julio y que ya genera grandes expectativas entre los seguidores del personaje.

Últimos ajustes para la nueva película

En una conversación reciente con la revista GQ, Holland reveló que la producción realizó jornadas adicionales de filmación para perfeccionar algunos detalles de la historia.

Según explicó, la película ya funcionaba satisfactoriamente, pero el equipo creativo decidió aprovechar la oportunidad para reforzar ciertos momentos de humor y mejorar algunos elementos relacionados con el villano principal.

El intérprete describió estas grabaciones adicionales como el toque final de una producción que busca ofrecer una experiencia aún más entretenida para los fanáticos.

Aunque no confirmó cuándo podría despedirse definitivamente del personaje, Holland dejó claro que contempla un escenario en el que Spider-Man continúe evolucionando con nuevos protagonistas.

Su intención, aseguró, es colaborar en la construcción de ese futuro y garantizar que la transición hacia una nueva generación de héroes mantenga vivo el legado de uno de los personajes más populares de Marvel.