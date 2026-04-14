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Escena

Tom Holland promete un Spider-Man más oscuro y emotivo

El actor Tom Holland asegura que 'Brand New Day' será la entrega más madura, marcada por las consecuencias de No Way Home

  • 14
  • Abril
    2026

El actor Tom Holland adelantó que la próxima película del Hombre Araña, Spider-Man: Brand New Day, será la más emotiva y madura de la saga, centrada en las secuelas emocionales que dejó la decisión de Peter Parker en la entrega anterior.

Durante su presentación en CinemaCon en Las Vegas, Sony Pictures mostró nuevas imágenes del filme, aumentando la expectativa entre exhibidores y fans.

La historia retoma los hechos de Spider-Man: No Way Home, donde Peter decidió borrar su identidad de la memoria de sus seres queridos.

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En una de las escenas presentadas, el personaje asiste a una reunión organizada por MJ y Ned, pero se presenta como un desconocido: “Maynard… solo un vecino del otro lado del pasillo”, reflejando su nueva realidad.

El personaje de Zendaya, MJ, incluso parece haber seguido adelante con su vida, lo que refuerza el tono emocional de la película.

La anterior entrega de la saga superó los 1,900 millones de dólares en taquilla global y reunió a los Spider-Man de Tobey Maguire y Andrew Garfield.

Ahora, Brand New Day apunta a ser uno de los estrenos más importantes del verano, con un tráiler que ya superó las mil millones de visualizaciones en sus primeros días.

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La dirección corre a cargo de Destin Daniel Cretton, conocido por Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings.

Más anuncios de Sony en CinemaCon

Además del adelanto de Spider-Man, Sony presentó otros proyectos importantes, como una adaptación del videojuego Bloodborne, nuevas imágenes del cierre de la saga Spider-Verse y el anuncio de Jumanji: Open World.

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También destacó el primer vistazo a The Social Reckoning, dirigida por Aaron Sorkin, con Jeremy Strong como Mark Zuckerberg.

El presidente de Sony, Tom Rothman, afirmó que el cine enfrenta desafíos importantes, como la caída en la asistencia desde antes de la pandemia.

No obstante, se mostró optimista y aseguró que el año podría ser “de nivel olímpico” si los estudios logran ofrecer una variedad de películas atractivas para todos los públicos.

Con un enfoque más íntimo y emocional, la nueva entrega de Spider-Man promete marcar un punto de inflexión en la evolución del personaje y consolidar una etapa más madura dentro del universo Marvel.


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