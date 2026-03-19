Enciende Tom Holland el Empire State Building por Spider-Man

El actor británico Tom Holland encabezó el encendido del Empire State Building con los colores rojo y azul de Spiderman, como parte de la promoción de su nueva película “Spiderman: Un Nuevo Día”, cuyo estreno está programado para el 31 de julio. El evento se realizó en Nueva York, ciudad emblemática dentro del universo del superhéroe.

Tom Holland lidera evento en Nueva York

Desde lo alto del edificio, Holland presentó el tráiler completo del filme y convivió con un grupo de niños, algunos caracterizados como el personaje. El actor recorrió el Observatorio durante la mañana, en medio de bajas temperaturas.

“El sol está a punto de salir en un día completamente nuevo aquí en la ciudad de Nueva York; nos encontramos en la cima del Empire State Building para lanzar el tráiler de Spiderman: Un Nuevo Día”.

El actor también agradeció a los seguidores que compartieron avances del proyecto en redes sociales.

“Todos ustedes son el corazón y el alma de lo que hace a Spiderman tan especial”.

Tom Holland lights up the Empire State Building in red and blue to celebrate the launch of the new Spider-Man trailer.



Text CONNECT to 274-16 for real-time lighting updates.



See the lights live: https://t.co/mB7epxvs9V pic.twitter.com/QxCnfEvsN4 — Empire State Building (@EmpireStateBldg) March 19, 2026

Regresa como Peter Parker en nueva entrega

Holland retoma el papel de Peter Parker tras protagonizar las tres entregas dirigidas por Jon Watts.

La nueva cinta da continuidad a la historia del personaje dentro del universo cinematográfico, con una nueva etapa tras los acontecimientos de la última película.

Elenco suma nuevos personajes

El reparto incluye a Zendaya, quien ha participado en las entregas anteriores, además de Jon Bernthal, Sadie Sink, Tramell Tillman, Liza Colón-Zayas y Marvin Jones II, quien interpretará al personaje Tombstone.

La producción mantiene a Nueva York como uno de los escenarios principales, reforzando la conexión del superhéroe con la ciudad.

Promoción arranca con evento simbólico

El encendido del Empire State Building forma parte de la estrategia de lanzamiento de la película, que marca el regreso del personaje en solitario. El evento reunió a seguidores y sirvió como inicio de la campaña previa al estreno.

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