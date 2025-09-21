Cerrar X
Tom Holland sufre conmoción cerebral en rodaje de 'Spiderman 4'

De acuerdo con medios especializados, el actor fue hospitalizado este viernes en Glasgow después de sufrir una conmoción cerebral en el set de grabación

  • 21
  • Septiembre
    2025

El rodaje para la nueva película del arácnido favorito de todos fue detenido después de que Tom Holland fuera hospitalizado en Glasgow.

Según reportes de medios especializados, el actor fue hospitalizado tras sufrir una conmoción cerebral leve en el set de grabación de "Spider-Man". Brand New Day".

De acuerdo con el medio Deadline, el rodaje de la cinta fue pausado este viernes, pero apenas este domingo trascendió que el actor británico fue hospitalizado por este accidente.

También, se explica que, tras una valoración por parte del personal médico, el intérprete tomará un breve descanso "por precaución".

Mientras que The Hollywood Reporter menciona que el actor se reunirá con gente de Sony Pictures este lunes para valorar cómo se continuará la grabación de la cinta en Escocia.

Además, el medio aseguró que el incidente ocurrió debido a una maniobra que salió mal y que Holland fue el único herido.

