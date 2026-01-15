Podcast
Escena

Tom y Jerry regresan al cine con 'La brújula mágica'

El dúo animado regresará a la pantalla grande en una aventura épica a través del tiempo, ideal para divertirse en familia

El icónico dúo animado regresa a la pantalla grande con el estreno de la película Tom y Jerry. "La brújula mágica", que a partir de hoy podrá ser vista en los cines de la ciudad.

La cinta, distribuida por Imagem Films, marca un nuevo capítulo para los personajes que celebran 85 años de historia, combinando nostalgia con una propuesta visual renovada.

En esta nueva aventura, Jerry se infiltra en el Museo Metropolitano de Nueva York para conocer una legendaria brújula mágica, mientras Tom, en su rol de guardia del museo, intenta detenerlo.

Tras una persecución, el artefacto activa un portal temporal que transporta a ambos a una ciudad mágica, donde deberán unir fuerzas para enfrentar a un nuevo villano y salvar el lugar.

En el sitio, Tom es recibido como un mensajero divino y Jerry se ve envuelto en los planes del villano Mega Ratota. Tras unirse a los divertidos Guardianes Gárgola, buscarán derrotar al villano y restaurar la paz, para poder regresar a casa con su amistad más fuerte que nunca... al menos hasta que comience la siguiente persecución.

La película, dirigida por el cineasta Zhang Gang, tiene una duración de 104 minutos y destaca por su enfoque en la acción y el humor slapstick característico.

Críticos especializados han señalado que la producción funciona como una aventura épica a través del tiempo, diseñada para cautivar tanto a las nuevas generaciones como a los fans de los clásicos de Hanna-Barbera.


