Tom Cruise volverá para la tercera entrega de 'Top Gun'

Tom Cruise volverá a tomar los controles de un avión militar estadounidense para una tercera entrega de "Top Gun".

Paramount anunció este jueves el regreso del actor de 63 años para la tercera entrega de "Top Gun", la cual contará con la producción de Jerry Bruckheimer.

El anuncio de esta tercera parte fue dado a conocer durante la presentación de la productora en la CinemaCon, la convención de distribuidores de cine que se está llevando a cabo en Las Vegas.

Esta nueva entrega será una continuación directa de "Top Gun: Maverick”, la cual marcó el regreso de Cruise al personaje después de haberlo interpretado por primera vez en 1986.

La cinta de 2022 logró importante reconocimiento tanto en taquilla como en la temporada de premios, pues estuvo nominada a cinco premios Óscar, incluido a Mejor Película, y alcanzó una recaudación global de $1,500 millones de dólares con un presupuesto de $170 millones.

Más de tres décadas después de la primera entrega, Tom Cruise retomó el papel de "Maverick" para entrenar a una nueva generación de pilotos en una misión de alto riesgo, lo que revitalizó la franquicia y atrajo a nuevas audiencias tras el impacto que dejó la pandemia en la industria cinematográfica.

Además de este proyecto, Cruise se prepara para el estreno de “Digger”, una comedia negra dirigida por el cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, en la que interpretará a un poderoso personaje que busca salvar a la humanidad de un caos que él mismo provocó.

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