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Bad Bunny interpretará a nuevo personaje en Toy Story 5

El cantante puertorriqueño Bad Bunny formará parte de Toy Story 5, la nueva película de Pixar que llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026

  • 26
  • Mayo
    2026

El cantante puertorriqueño Bad Bunny formará parte de Toy Story 5, la nueva película de Pixar que llegará a los cines el próximo 17 de junio de 2026.

Benito Antonio Martínez Ocasio dará voz a un nuevo personaje llamado Pizza con Gafas de Sol, tanto en la versión original en inglés como en la versión en español.

El personaje será uno de los nuevos juguetes que aparecerán en la quinta entrega de la exitosa saga animada.

¿Quién es Pizza con Gafas de Sol?

Pizza con Gafas de Sol es descrito como un juguete peculiar y misterioso que forma parte de una pequeña comunidad de juguetes olvidados que viven en una casita abandonada del jardín.

Aunque aparentemente ocupa un espacio secundario dentro de la historia, todo apunta a que tendrá relevancia en el desarrollo de la trama.

El personaje busca reflejar parte del estilo relajado y carismático que caracteriza al artista puertorriqueño.

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En Toy Story 5, Woody, Buzz Lightyear, Jessie y el resto de los juguetes deberán adaptarse a una nueva realidad marcada por la llegada de Lilypad, una tablet que presenta nuevas ideas sobre la forma de jugar.

La historia abordará un choque generacional entre los juguetes clásicos y la tecnología moderna, lo que pondrá en riesgo el vínculo de Bonnie con sus antiguos compañeros.

La película será dirigida por Andrew Stanton, conocido por trabajos como WALL·E y Buscando a Nemo, junto a la codirectora Kenna Harris.

Además, contará nuevamente con música de Randy Newman, compositor emblemático de la franquicia.

Bad Bunny fortalece su carrera en el cine

La participación en Toy Story 5 representa el primer papel de Bad Bunny en una película animada.

En los últimos años, el cantante ha incrementado su presencia en Hollywood con participaciones en producciones como Bullet Train junto a Brad Pitt, además de F9 de la franquicia Rápidos y Furiosos.

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También participó en Happy Gilmore 2 junto a Adam Sandler y tuvo apariciones dentro de la WWE.

Su nombre incluso estuvo ligado al proyecto de Marvel El Muerto, aunque finalmente la producción fue cancelada.

El anuncio de su participación en Toy Story 5 coincide con uno de los momentos más exitosos de la carrera del puertorriqueño.

Actualmente, Bad Bunny continúa con presentaciones en España tras su paso por Barcelona y el inicio de su esperada residencia de conciertos en Madrid.


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