En cambio, 'Supergirl' no logró despegar y se estrenó con solo 38 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá

Inicio / Escena / Toy Story 5 recauda US$585 millones en segunda semana de estreno

Toy Story 5 arrasó en su segunda semana de estreno al recaudar $585 millones de dólares en todo el mundo.

La película de Pixar se mantuvo en el número uno de la taquilla con 70 millones de dólares en ventas de entradas en el mercado nacional y otros 89.1 millones en el extranjero.

“Supergirl”, en cambio, no logró despegar. Se estrenó con 38 millones de dólares en salas de Estados Unidos y Canadá. Sumó 30 millones de dólares en mercados internacionales.

El spinoff de superhéroes de Craig Gillespie es el segundo estreno en la gran pantalla de James Gunn y Peter Safran, quienes fueron elegidos para dirigir DC Studios a finales de 2022.

Su primer lanzamiento, “Superman” de 2025, recaudó 618 millones de dólares en todo el mundo, un arranque lo bastante sólido para Gunn y Safran. Pero “Supergirl” fracasó tanto con la crítica como con el público.

Tras enormes éxitos como “Wonder Woman” con 822 millones de dólares en 2017 y “Captain Marvel” 1,130 millones de dólares en 2019, las películas de superhéroes encabezadas por mujeres también han sufrido un bajón.

Por otra parte, el fenómeno de terror de micropresupuesto “Obsession” sigue mostrando una resistencia inusualmente fuerte.

Quedó en tercer lugar del fin de semana con 9.8 millones de dólares en su séptimo fin de semana en cartelera.