Turquía anula el concierto de Robbie Williams de este martes

Este domingo, la productora a cargo del concierto del cantante británico Robbie Williams anunció que las autoridades de Turquía anunciaron la cancelación del evento que se tenía programado para este martes.

De acuerdo con un mensaje de la productora publicado en su cuenta de Instagram, el show, el cual se iba a realizar al aire libre en la Marina de Ataköy, ubicada en el lado europeo de Estambul, fue cancelado "por decisión de la oficina del gobernador de Estambul".

Además, se les notificó a quienes compraron su entrada que se les devolverá el dinero.

Esta noticia se produce después de que comenzaran a circular en redes sociales mensajes en los que se le exigía al gobierno de Turquía cancelar el concierto, debido a que coincidiría con el 7 de octubre, aniversario del ataque de Hamás contra objetivos militares y civiles en Israel.

Estos mensajes, sin embargo, describían el 7 de octubre como aniversario de "las masacres de Israel", tildaban a Robbie Williams de "sionista", sin aclarar por qué, y algunos amenazaban con revelar los datos personales del dueño de Atlantis Yapim si no anulaba el concierto.

La oficina del gobernador de Estambul, un organismo que depende del Ministerio del Interior y tiene responsabilidad en aspectos de la seguridad pública, no se ha pronunciado al respecto.

