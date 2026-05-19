Israel intercepta otros seis barcos con destino a Gaza

Fuerzas israelíes interceptaron el martes seis embarcaciones restantes de una flotilla de activistas mucho más grande que intentaba desafiar el bloqueo naval de Israel sobre Gaza.

Según uno de los rastreadores, estas embarcaciones de la flotilla fueron detenidas a unos 145-160 kilómetros de la costa del enclave.

A través de una transmisión en vivo, la Flotilla Global Sumud mostró a soldados israelíes armados en lanchas Zodiac abordando las embarcaciones Andros, Zefiro, Don Juan, Alcyone y Elengi mientras activistas a bordo mantenían los brazos alzados.

Luego, los soldados israelíes destruyeron cámaras montadas en las embarcaciones de los activistas.

Dichas embarcaciones partieron del puerto de Marmaris, Turquía, en lo que se describió como el tramo final de su viaje planificado.

Activistas advierten sobre graves preocupaciones por detenidos

Activistas advirtieron sobre “graves e inmediatas preocupaciones” por la seguridad física de todos los detenidos tras testimonios recopilados por las víctimas retenidas el pasado 30 de abril.

Ellos detallaron “patrones de tortura, abuso físico severo y violencia sexual invasiva” por parte de las fuerzas israelíes, acusación que Israel niega.

Israel ha expresado que la flotilla solo trata de provocar y no tiene intención real de entregar ayuda a Gaza. Las embarcaciones llevan una cantidad simbólica de ayuda.

El organismo de defensa israelí que supervisa la ayuda humanitaria a Gaza afirma que está entrando suficiente ayuda al territorio, con alrededor de 600 camiones que entregan asistencia diariamente, similar a los niveles previos a la guerra.

Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

Alrededor de 30 barcos que trasladaban ayuda humanitaria a Gaza fueron interceptados por las Fuerzas Armadas de Israel durante las primeras horas de este lunes.

De acuerdo con las organizaciones Global Sumud Flotilla, la Freedom Flotilla Coalition y la Mavi Marmara Freedom and Solidarity Association, esta flotilla fue asaltada en aguas de responsabilidad de Chipre, frente al litoral de la isla mediterránea.

Aquí te presentamos la nota completa: Israel intercepta flotilla con ayuda humanitaria para Gaza

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