Suman 10 muertos por segundo tiroteo escolar en Turquía

El número de muertos por el segundo tiroteo escolar registrado en Turquía se incrementó este jueves a 10.

Autoridades indicaron que seis de lo heridos se encontraban en estado crítico, luego de ser blanco de un ataque armado perpetrado por un adolescente de 14 años.

Isa Aras Mersinli abrió fuego el miércoles en dos aulas de una secundaria en la ciudad sureña de Kahramanmaras, mató a un profesor y ocho estudiantes e hirió a otros 13.

El ataque del miércoles ocurrió apenas un día después de que 16 personas resultaron heridas cuando un exalumno abrió fuego en una escuela secundaria en la cercana provincia de Sanliurfa.

Las víctimas eran en su mayoría estudiantes. El agresor se suicidó.

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Anuncian equipo para brindar apoyo psicosocial

Ante estos hechos, el Ministerio de Familia y Servicios Sociales anunció el jueves que formó un equipo para “brindar apoyo psicosocial” a los estudiantes y sus familias. También planea realizar una investigación similar exhaustiva de incidentes.

Por otra parte, en una reunión conjunta entre los ministerios del Interior y de Educación donde también asistieron 81 gobernadores provinciales, jefes de policía y directores provinciales de educación, se dio a conocer que una foto de perfil difundida en redes sociales no pertenecía al agresor.

Dicha imagen mostraba el rostro de Elliot Rodger, un estudiante universitario que mató a seis personas en California en 2014.

Este jueves se llevaron a cabo los funerales de los ocho estudiantes, todos de 11 años, y de la profesora de matemáticas Ayla Kara, de 55 años, que falleció durante el ataque.

Cientos de educadores se reunieron en Ankara y en la ciudad de Izmir para exigir mayor seguridad escolar. Hasta esta semana, los tiroteos escolares eran poco frecuentes en Turquía.

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