Más de 100 personas son detenidas en Turquía por nexos con el EI

Elementos de seguridad de Turquía realizó algunos operativos el jueves capturando a una gran cantidad de personas presuntamente involucradas con el Estado Islamico, las autoridades de Turquía informaron que las personas detenidas planeaban realizar ataques en contra de las personas en fechas decembrinas y de año nuevo.

La Fiscalia de Estambul mencionó en un comunicado que las autoridades habían recibido notificaciones sobre el grupo extremista, donde menciona que el ataque estaba planeado hacia las personas que no son musulmanes durante los festejos de las fechas antes mencionadas.

Gran cantidad de detenidos

Se reportó la detención de 137 sospechosos, de los cuales 115 fueron detenidos, mediante este operativo de captura se incautaron de diversas armas de fuego, cantidad de cartuchos y documentos organizativos.

Estas capturas se produjeron días después que el Gobierno de Estados Unidos lanzará ataques hacia el país de Siria en contra del Estado Islámico por el ataque de este mismo grupo hacia soldados del país norteamericano, donde lamentablemente fallecieron 2 soldados y un intérprete civil de EUA.

Operaciones en el medio oriente



Las fuerzas de seguridad de Siria han lanzado operaciones policiacas hacia el mismo Estado Islámico, en donde se destacan dos redadas en la capital de Siria donde fueron capturados algunos altos mandos de este grupo como Taha al-Zoubi y Mohammed Shahadeh, ambos teniendo la función de líderes del Estado Islámico en Damasco Siria.

Mandatarios turcos asistieron a Siria para planear algunas estrategias Antiterroristas en contra del Islam.

El Estado Islamico durante su crecimiento, controlaban algunos territorios en Irak y Siria, del tamaño de la mitad del Reino Unido, durante este tiempo hace más de 10 años no mostraban ningún tipo de piedad hacia las personas que eran parte de una religión que ellos no aceptaban.

Tras varios años de combates, la coalición encabezada por Estados Unidos logró desmantelar el último territorio controlado por el grupo a finales de 2019; sin embargo, sus células siguen activas en distintos países y continúan perpetrando ataques de manera esporádica.

